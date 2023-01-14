https://sputnikarabic.ae/20230114/أردوغان-معدل-توطين-الصناعة-الدفاعية-في-تركيا-بلغ-80-1072283372.html
أردوغان: معدل توطين الصناعة الدفاعية في تركيا بلغ 80%
أردوغان: معدل توطين الصناعة الدفاعية في تركيا بلغ 80%
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن معدل توطين الصناعة الدفاعية في بلاده ارتفع إلى 80%. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T19:45+0000
2023-01-14T19:45+0000
2023-01-14T19:45+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في كلمته أمام تجمع من المواطنين بولاية موغلا غربي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن التنظيمات الإرهابية تسحق كلما ازدادت قوة الصناعات الدفاعية المحلية.وأوضح أردوغان أن معدل توطين الصناعة الدفاعية في تركيا قبل عقدين كان 20 %، مشيرا إلى أنه ارتفع حاليا إلى 80%.وذكر أن مقاتلة "قزل إلما" المسيرة ستصبح قادرة على حمل القنابل التي تزود بها مقاتلات "إف 16".واعتبر أن التجارب الصاروخية التي تجريها بلاده تثير قلق اليونان، مشددا على أن تركيا لا شأن لها باليونان "ما دامت تصرفاتها رشيدة".وكانت شركة "بايكار" قد أعلنت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إجراء تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المسيرة.وفي مارس/ آذار الماضي، كشف سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة الشركة، النقاب عن المقاتلة المسيرة المحلية ونشر حينها صورا لهيكلها من دون أجنحة.
https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-شحن-172-مليون-طن-من-الحبوب-الأوكرانية-منذ-اتفاقية-إسطنبول-1072274911.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: معدل توطين الصناعة الدفاعية في تركيا بلغ 80%
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن معدل توطين الصناعة الدفاعية في بلاده ارتفع إلى 80%.
جاء ذلك في كلمته أمام تجمع من المواطنين بولاية موغلا غربي البلاد، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الرئيس التركي
إن التنظيمات الإرهابية تسحق كلما ازدادت قوة الصناعات الدفاعية المحلية.
وأوضح أردوغان أن معدل توطين الصناعة الدفاعية في تركيا قبل عقدين كان 20 %، مشيرا إلى أنه ارتفع حاليا إلى 80%.
وذكر أن مقاتلة "قزل إلما" المسيرة ستصبح قادرة على حمل القنابل التي تزود بها مقاتلات "إف 16".
واعتبر أن التجارب الصاروخية التي تجريها بلاده تثير قلق اليونان، مشددا على أن تركيا لا شأن لها باليونان "ما دامت تصرفاتها رشيدة".
وكانت شركة "بايكار" قد أعلنت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إجراء تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المسيرة.
وفي مارس/ آذار الماضي، كشف سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة الشركة، النقاب عن المقاتلة المسيرة المحلية ونشر حينها صورا لهيكلها من دون أجنحة.