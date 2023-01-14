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رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات لتعزيز صادرات السلاح
رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات لتعزيز صادرات السلاح
وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إلى أبوظبي، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات تستمر عدة أيام يبحث خلالها عدة قضايا أبرزها صادرات السلاح. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T21:51+0000
2023-01-14T21:56+0000
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ورافقت الطائرات الحربية طائرة يون سيوك - يول، لدى دخولها أجواء الإمارات، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، كان في استقبال رئيس كوريا الجنوبية بمطار الرئاسة في أبوظبي، إضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.وتركز زيارة يون سيوك - يول، على تعزيز صادرات كوريا الجنوبية إلى الإمارات وخاصة في مجالات الطاقة والأسلحة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس كوريا الجنوبية خارج البلاد في 2023.ومن المقرر أن يجري رئيس كوريا الجنوبية محادثات ثنائية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد غدا الأحد، حسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يزور يون سيوك - يول، محطة براكة للطاقة النووية، التي تمثل رمزا للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية.
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العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات لتعزيز صادرات السلاح

21:51 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 14.01.2023)
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إلى أبوظبي، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات تستمر عدة أيام يبحث خلالها عدة قضايا أبرزها صادرات السلاح.
ورافقت الطائرات الحربية طائرة يون سيوك - يول، لدى دخولها أجواء الإمارات، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، كان في استقبال رئيس كوريا الجنوبية بمطار الرئاسة في أبوظبي، إضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.
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وتركز زيارة يون سيوك - يول، على تعزيز صادرات كوريا الجنوبية إلى الإمارات وخاصة في مجالات الطاقة والأسلحة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس كوريا الجنوبية خارج البلاد في 2023.
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ومن المقرر أن يجري رئيس كوريا الجنوبية محادثات ثنائية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد غدا الأحد، حسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يزور يون سيوك - يول، محطة براكة للطاقة النووية، التي تمثل رمزا للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية.
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