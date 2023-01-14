https://sputnikarabic.ae/20230114/أول-زيارة-خارجية-في-2023-رئيس-كوريا-الجنوبية-يصل-الإمارات-لتعزيز-صادرات-السلاح-1072286756.html
رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات لتعزيز صادرات السلاح
رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات لتعزيز صادرات السلاح
وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إلى أبوظبي، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات تستمر عدة أيام يبحث خلالها عدة قضايا أبرزها صادرات السلاح. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T21:51+0000
2023-01-14T21:51+0000
2023-01-14T21:56+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
كوريا الجنوبية
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ورافقت الطائرات الحربية طائرة يون سيوك - يول، لدى دخولها أجواء الإمارات، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، كان في استقبال رئيس كوريا الجنوبية بمطار الرئاسة في أبوظبي، إضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.وتركز زيارة يون سيوك - يول، على تعزيز صادرات كوريا الجنوبية إلى الإمارات وخاصة في مجالات الطاقة والأسلحة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس كوريا الجنوبية خارج البلاد في 2023.ومن المقرر أن يجري رئيس كوريا الجنوبية محادثات ثنائية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد غدا الأحد، حسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يزور يون سيوك - يول، محطة براكة للطاقة النووية، التي تمثل رمزا للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/كوريا-الجنوبية-تعلن-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-لردع-جارتها-الشمالية-1072143956.html
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العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يصل الإمارات لتعزيز صادرات السلاح
21:51 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إلى أبوظبي، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات تستمر عدة أيام يبحث خلالها عدة قضايا أبرزها صادرات السلاح.
ورافقت الطائرات الحربية طائرة يون سيوك - يول، لدى دخولها أجواء الإمارات
، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، كان في استقبال رئيس كوريا الجنوبية بمطار الرئاسة في أبوظبي، إضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.
وتركز زيارة يون سيوك - يول، على تعزيز صادرات كوريا الجنوبية إلى الإمارات وخاصة في مجالات الطاقة والأسلحة، حسبما ذكرت وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس كوريا الجنوبية خارج البلاد في 2023.
ومن المقرر أن يجري رئيس كوريا الجنوبية محادثات ثنائية مع الرئيس الإماراتي
محمد بن زايد غدا الأحد، حسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يزور يون سيوك - يول، محطة براكة للطاقة النووية، التي تمثل رمزا للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية.