https://sputnikarabic.ae/20230114/الرئاسة-التركية-وفاء-السويد-بالتزامات-عضوية-الناتو-قد-يستغرق-شهورا-1072280219.html
الرئاسة التركية: وفاء السويد بالتزامات عضوية الناتو قد يستغرق شهورا
الرئاسة التركية: وفاء السويد بالتزامات عضوية الناتو قد يستغرق شهورا
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن وفاء ستوكهولم بالتزامات عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تجاه أنقرة قد يستغرق شهورا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T17:58+0000
2023-01-14T17:58+0000
2023-01-14T17:59+0000
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ونقلت قناة "هابر" اليوم السبت عن قالن قوله، إن "الوقت ينفد للموافقة على تطلعات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو قبل الانتخابات المقرر إجراؤها بتركيا في مايو/ أيار".وأضاف قالن إن "ستوكهولم ملتزمة تماما بتنفيذ الاتفاقية الموقعة في مدريد العام الماضي، لكن القضاء يحتاج "ستة أشهر أخرى لاعتماد تعريفات جديدة للإرهاب".وصرح قالن في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده قد تبدأ عملية عسكرية برية في سوريا في أي لحظة بناء على مستوى التهديدات الذي تتعرض له.وقال قالن، في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية: "العملية البرية يُمكن أن تبدأ في أي لحظة بناء على مستوى التهديدات التي نتعرض لها".
https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-لسنا-في-وضع-يسمح-بالمصادقة-على-انضمام-السويد-للناتو-1072271518.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, السويد, الناتو
أخبار تركيا اليوم, السويد, الناتو
الرئاسة التركية: وفاء السويد بالتزامات عضوية الناتو قد يستغرق شهورا
17:58 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 17:59 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن وفاء ستوكهولم بالتزامات عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تجاه أنقرة قد يستغرق شهورا.
ونقلت قناة "هابر" اليوم السبت عن قالن قوله، إن "الوقت ينفد للموافقة على تطلعات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو قبل الانتخابات المقرر إجراؤها بتركيا في مايو/ أيار".
تعتمد موافقة تركيا على مقترحات الدول على التنفيذ السريع لالتزامات ستوكهولم لمكافحة الإرهاب التي تم التعهد بها بموجب الاتفاقية مع أنقرة.
وأضاف قالن إن "ستوكهولم ملتزمة تماما بتنفيذ الاتفاقية الموقعة في مدريد العام الماضي، لكن القضاء يحتاج "ستة أشهر أخرى لاعتماد تعريفات جديدة للإرهاب".
يتعين على الحكومة السويدية إرسال إشارة واضحة إلى المنظمات الإرهابية بأن السويد لم تعد ملاذًا آمنًا لها، وأنها لا تستطيع جمع الأموال أو تجنيد أعضاء أو الانخراط في أنشطة أخرى.
وصرح قالن في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده قد تبدأ عملية عسكرية برية في سوريا في أي لحظة بناء على مستوى التهديدات الذي تتعرض له.
وقال قالن
، في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية: "العملية البرية يُمكن أن تبدأ في أي لحظة بناء على مستوى التهديدات التي نتعرض لها".