https://sputnikarabic.ae/20230114/المغرب-ينتقد-الممارسات-الدنيئة-في-افتتاح-بطولة-كروية-بالجزائر-1072286542.html

المغرب ينتقد "الممارسات الدنيئة" في افتتاح بطولة كروية بالجزائر

المغرب ينتقد "الممارسات الدنيئة" في افتتاح بطولة كروية بالجزائر

استنكر المغرب، مساء اليوم السبت، ما سماها "الممارسات الدنيئة" و"المناورات السخيفة" في افتتاح بطولة إقليمية لكرة القدم في الجزائر، وهي حلقة جديدة في أزمة سياسية... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T21:41+0000

2023-01-14T21:41+0000

2023-01-14T21:41+0000

مجتمع

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg

يخوض المغرب والجزائر منافسة مريرة جزئيا على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية، حيث تسعى حركة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى إجراء استفتاء على الاستقلال.انتقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة المغربي)، في بيان خطاب صاحب حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين "شان" التي تحتضنها الجزائر والتي قاطعتها الرباط.وخلال حفل الافتتاح أمس الجمعة، دعا حفيد زعيم جنوب أفريقيا الراحل نلسون مانديلا "لتحرير الصحراء الغربية من الاستبداد".وقالت الجامعة في بيان إنها "تندد بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين أمس الجمعة بالجزائر، بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي".وتعتبر الرباط أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من المملكة ومسألة حساسة للغاية تتعلق بالأمن والكرامة الوطنية.وقال ماندلا مانديلا للجمهور في الملعب الذي سمي تكريما لجده أول رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب أفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري في مدينة قسنطينة الجزائرية "دعونا نحارب لتحرير الصحراء الغربية من الاستبداد".وأضاف "لا تنسوا الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا".تتميز المنطقة الصحراوية المتنازع عليها بمصايد المحيط الأطلسي الغنية وموارد الفوسفات وطريق بري للأسواق في غرب أفريقيا.كما استنكرت الجامعة التصريحات "العنصرية" المعادية للمغرب في حفل الافتتاح، حيث انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جمهور الجزائر يرددون شعارات وصفت بالمهينة ضد المغاربة.وقالت الجامعة إنها كتبت إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) ليطلب منه تحمل "كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم".اعترفت الولايات المتحدة في عام 2020 بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في مقايضة لإعادة العلاقات بين الرباط وإسرائيل، مما أثار استياء الجزائر - التي اعتبرت نفسها لعقود من الزمن النصير الشمال أفريقي الرئيسي للقضية الفلسطينية.كما قال مانديلا في خطابه: "نحن نقف معًا للقتال من أجل تحرير فلسطين".قرر المغرب الجمعة عدم إرسال فريقه لأقل من 23 عاما إلى بطولة "شان" بعد أن رفضت الجزائر السماح برحلة مباشرة من الرباط.قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/آب 2021 وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية المغربية في الشهر التالي.قال منظمو البطولة إن الفريق كان بإمكانه القيام برحلة غير مباشرة.صنع المغرب التاريخ في ديسمبر/كانون الاول الماضي عندما أصبح أول فريق أفريقي أو عربي يصل إلى نصف نهائي مونديال كأس العالم 2022 في قطر.فاز فريق أسود الأطلس المغربي لأقل من 23 عاما بالبطولتين الأخيرتين من بطولة شان".

https://sputnikarabic.ae/20230112/تقرير-يكشف-إمكانية-تعرض-المغرب-لعقوبات-من-قبل-الكاف-بعد-الانسحاب-من-بطولة-الشان-1072204262.html

https://sputnikarabic.ae/20221230/الرئيس-الجزائري-مقاطعتنا-للمغرب-كانت-بديلا-عن-الحرب-معها-1071757558.html

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العالم العربي