https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-الوزراء-اليوناني-لن-يتم-إنشاء-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-ألكسندروبوليس-1072269121.html

رئيس الوزراء اليوناني: لن يتم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ألكسندروبوليس

رئيس الوزراء اليوناني: لن يتم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ألكسندروبوليس

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، إنه لن يتم إنشاء قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في ميناء ألكسندروبوليس اليوناني شمالي البلاد. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T13:46+0000

2023-01-14T13:46+0000

2023-01-14T13:48+0000

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سبوتنيك. جاءت تصريحات ميتسوتاكيس، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم إنشاء قاعدة أمريكية في ألكسندروبوليس على غرار القاعدة التي تمتلكها الولايات المتحدة بالفعل في جزيرة كريت اليونانية.وكان ميناء ألكسندروبوليس يستخدم لنقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، وقال وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، العام الماضي، إنه يمكن استخدامه لإرسال قوات إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية دفاعية مع اليونان، تسمح بالوصول إلى عدة قواعد عسكرية جديدة، بما في ذلك ميناء ألكسندروبوليس ومعسكر بجواره.وعززت الدول الغربية دعمها العسكري لكييف منذ 24 فبراير/ شباط، عندما أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا عقب دعوات للمساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وفي أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، فيما قال المسؤولون الروس مرارا إن أي شحنات أسلحة ترسل إلى الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للجيش الروسي.

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