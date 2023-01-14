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https://sputnikarabic.ae/20230114/عبد-اللهيان-إيران-تدخلت-لمنع-تركيا-من-شن-هجوم-على-شمالي-سوريا-1072276347.html
عبد اللهيان: إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا
عبد اللهيان: إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا عند علمها بخطط أنقرة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:33+0000
2023-01-14T16:33+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد: "عندما علمنا باحتمالية شن القوات التركية هجوما على الشمال السوري تدخلنا لمنعه... نحن سعداء بأن الجهود الدبلوماسية لإيران أدت إلى أن يحل الحوار محل الحرب".من جانبه، قال المقداد إن دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتا إلى أن تواجد القوات التركية على الأراضي السورية، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية، يعيقان هذه الجهود.وأعرب المقداد عن أمله في أن تكلل الجهود الإيرانية في هذا الصدد بالنجاح في المستقبل.وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اعتبر، الخميس الماضي، أن اللقاءات مع تركيا حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا.كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، إنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد، في أوائل فبراير/ شباط المقبل.يذكر أن لقاء ثلاثيا عُقد، نهاية عام 2022، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحثوا خلاله سبل حل الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230113/عبد-اللهيان-نعتقد-أن-الحوار-بين-تركيا-وسوريا-ينعكس-إيجابيا-على-البلدين-1072223722.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

عبد اللهيان: إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا

16:33 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا عند علمها بخطط أنقرة.
دمشق - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد: "عندما علمنا باحتمالية شن القوات التركية هجوما على الشمال السوري تدخلنا لمنعه... نحن سعداء بأن الجهود الدبلوماسية لإيران أدت إلى أن يحل الحوار محل الحرب".
من جانبه، قال المقداد إن دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتا إلى أن تواجد القوات التركية على الأراضي السورية، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية، يعيقان هذه الجهود.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
عبد اللهيان: نعتقد أن الحوار بين تركيا وسوريا ينعكس إيجابيا على البلدين
أمس, 11:41 GMT
وأعرب المقداد عن أمله في أن تكلل الجهود الإيرانية في هذا الصدد بالنجاح في المستقبل.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اعتبر، الخميس الماضي، أن اللقاءات مع تركيا حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا.
كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، إنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد، في أوائل فبراير/ شباط المقبل.
يذكر أن لقاء ثلاثيا عُقد، نهاية عام 2022، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحثوا خلاله سبل حل الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.
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