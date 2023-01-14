https://sputnikarabic.ae/20230114/عبد-اللهيان-إيران-تدخلت-لمنع-تركيا-من-شن-هجوم-على-شمالي-سوريا-1072276347.html

عبد اللهيان: إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا

عبد اللهيان: إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن إيران تدخلت لمنع تركيا من شن هجوم على شمالي سوريا عند علمها بخطط أنقرة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T16:33+0000

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دمشق - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد: "عندما علمنا باحتمالية شن القوات التركية هجوما على الشمال السوري تدخلنا لمنعه... نحن سعداء بأن الجهود الدبلوماسية لإيران أدت إلى أن يحل الحوار محل الحرب".من جانبه، قال المقداد إن دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتا إلى أن تواجد القوات التركية على الأراضي السورية، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية، يعيقان هذه الجهود.وأعرب المقداد عن أمله في أن تكلل الجهود الإيرانية في هذا الصدد بالنجاح في المستقبل.وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اعتبر، الخميس الماضي، أن اللقاءات مع تركيا حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا.كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، إنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد، في أوائل فبراير/ شباط المقبل.يذكر أن لقاء ثلاثيا عُقد، نهاية عام 2022، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحثوا خلاله سبل حل الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20230113/عبد-اللهيان-نعتقد-أن-الحوار-بين-تركيا-وسوريا-ينعكس-إيجابيا-على-البلدين-1072223722.html

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