https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-الطاقة-القطري-يتوقع-عودة-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1072264735.html
وزير الطاقة القطري يتوقع عودة الغاز الروسي إلى أوروبا
وزير الطاقة القطري يتوقع عودة الغاز الروسي إلى أوروبا
أعرب سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي، عن رأي مفاده أن "الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا" عندما يتم حل... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:37+0000
2023-01-14T11:37+0000
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قطر
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اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ونوه الكعبي، اليوم السبت، إلى أنه "حتى عام 2027، لن تدخل كميات إضافية من الغاز إلى السوق، وبالتالي لن تكون السنوات المقبلة سهلة بالنسبة لأوروبا".وصرح الكعبي، في وقت سابق من اليوم السبت في 14 يناير/ كانون الثاني، بأن الغرب لا يتعامل بإنصاف مع مسألة التنقيب عن الغاز في قارة أفريقيا.ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الوزير قوله بأن "العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، كما أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة".وكان الكعبي قد صرح، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن بلاده تسعى لأن تصبح أكبر تاجر للوقود المسال على مستوى العالم، باستخدام توسعها الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.وقال الكعبي في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أعتقد أننا سنصبح أحد أكبر تجار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إن لم نكن الأكبر على الإطلاق، هذا ما نطمح إليه".
https://sputnikarabic.ae/20230113/انفجار-خط-لنقل-الغاز-الطبيعي-في-ليتوانيا-1072248625.html
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قطر, روسيا, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
قطر, روسيا, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير الطاقة القطري يتوقع عودة الغاز الروسي إلى أوروبا
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أعرب سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي، عن رأي مفاده أن "الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا" عندما يتم حل الموقف الراهن.
ونوه الكعبي، اليوم السبت، إلى أنه "حتى عام 2027، لن تدخل كميات إضافية من الغاز إلى السوق، وبالتالي لن تكون السنوات المقبلة سهلة بالنسبة لأوروبا".
وصرح الكعبي، في وقت سابق من اليوم السبت في 14 يناير/ كانون الثاني، بأن الغرب لا يتعامل بإنصاف مع مسألة التنقيب عن الغاز في قارة أفريقيا.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الوزير قوله بأن "العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، كما أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة
".
وكان الكعبي قد صرح، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن بلاده تسعى لأن تصبح أكبر تاجر للوقود المسال على مستوى العالم، باستخدام توسعها الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقال الكعبي في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أعتقد أننا سنصبح أحد أكبر تجار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إن لم نكن الأكبر على الإطلاق، هذا ما نطمح إليه".