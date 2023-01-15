https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-إسرائيل-تطلب-شراء-25-طائرة-أمريكية-متطورة-من-طراز-إف-15-1072298482.html
إعلام: إسرائيل تطلب شراء 25 طائرة أمريكية متطورة من طراز "إف 15"
إعلام: إسرائيل تطلب شراء 25 طائرة أمريكية متطورة من طراز "إف 15"
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت شراء 25 طائرة أمريكية متطورة من طراز "إف 15". 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:13+0000
2023-01-15T11:13+0000
2023-01-15T11:13+0000
إسرائيل
العالم
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وأفادت مجلة "يسرائيل ديفينس"، ظهر اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية تقدمت بطلب رسمي للإدارة الأمريكية يقضي بشراء 25 طائرة حربية متطورة من نوع "F-15 IA" وتطوير 25 طائرة عسكرية من طراز "F-15 I".وأكدت المجلة في نسختها الصادرة باللغة العبرية أن السلطات الإسرائيلية تريد تحديث طائراتها وشراء طائرات أخرى متقدمة لمواكبة تطورات العصر، وتحديث أسطولها الجوي بكل ما هو جديد وحديث في عالم الطيران، بدعوى نقل سلاح الجو الإسرائيلي من خلال أسراب الطائرة "إف-15" إلى القرن الحادي والعشرين.وأوضحت أن سلاح الجو الإسرائيلي يستخدم في الوقت الراهن الطائرة الأمريكية من طراز "F-15 I" والتي يرغب في تطويرها من قبل شركة بوينغ الأمريكية لوصول مستواها المتقدم إلى مستوى الطائرة "F-15 IA" التي تتمتع بمزايا مختلفة ومتطورة.وذكرت المجلة في تقريرها أن الطرفين الإسرائيلي والأمريكي سيجريان مباحثات مفصلة العام المقبل بهدف بحث تفاصيل الصفقة الإسرائيلية الجديدة، ومعداتها وتسليحها وسعرها أيضا.وأشارت إلى أن الطائرة الأمريكية المقاتلة من نوع "F-15 I" هي الأحدث والأكثر تقدما في سلاح الجو حول العالم، وتتميز بزيادة المدى وقدرتها على حمل أسلحة متنوعة من جميع الأنواع، فضلا عن كونها طائرة ذات محركين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/مقتل-جندي-إسرائيلي-وإصابة-3-آخرين-بانفجار-قنبلة-في-قاعدة-عسكرية-والجيش-يفتح-تحقيقا-1072297311.html
إسرائيل
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إسرائيل, العالم
إعلام: إسرائيل تطلب شراء 25 طائرة أمريكية متطورة من طراز "إف 15"
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت شراء 25 طائرة أمريكية متطورة من طراز "إف 15".
وأفادت مجلة
"يسرائيل ديفينس"، ظهر اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية تقدمت بطلب رسمي للإدارة الأمريكية يقضي بشراء 25 طائرة حربية متطورة من نوع "F-15 IA" وتطوير 25 طائرة عسكرية من طراز "F-15 I".
وأكدت المجلة في نسختها الصادرة باللغة العبرية أن السلطات الإسرائيلية تريد تحديث طائراتها وشراء طائرات أخرى متقدمة لمواكبة تطورات العصر، وتحديث أسطولها الجوي بكل ما هو جديد وحديث في عالم الطيران، بدعوى نقل سلاح الجو الإسرائيلي
من خلال أسراب الطائرة "إف-15" إلى القرن الحادي والعشرين.
وأوضحت أن سلاح الجو الإسرائيلي يستخدم في الوقت الراهن الطائرة الأمريكية من طراز "F-15 I" والتي يرغب في تطويرها من قبل شركة بوينغ الأمريكية لوصول مستواها المتقدم إلى مستوى الطائرة "F-15 IA" التي تتمتع بمزايا مختلفة ومتطورة.
وذكرت المجلة في تقريرها أن الطرفين الإسرائيلي والأمريكي سيجريان مباحثات مفصلة العام المقبل بهدف بحث تفاصيل الصفقة الإسرائيلية الجديدة، ومعداتها وتسليحها وسعرها أيضا.
وأشارت إلى أن الطائرة الأمريكية
المقاتلة من نوع "F-15 I" هي الأحدث والأكثر تقدما في سلاح الجو حول العالم، وتتميز بزيادة المدى وقدرتها على حمل أسلحة متنوعة من جميع الأنواع، فضلا عن كونها طائرة ذات محركين.