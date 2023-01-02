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https://sputnikarabic.ae/20230102/مقارنة-بين-قوة-المقاتلات-والطائرات-الاعتراضية-في-الجيشين-الصيني-والأمريكي-1071857317.html
مقارنة بين قوة المقاتلات والطائرات الاعتراضية في الجيشين الصيني والأمريكي
مقارنة بين قوة المقاتلات والطائرات الاعتراضية في الجيشين الصيني والأمريكي
تقوم المقاتلات والطائرات الاعتراضية بمهام حيوية تشمل خوض معارك جوية لتدمير طائرات العدو في وقت الحرب، أو اعتراضها وإجبارها على مغادرة الأجواء السيادية للدولة... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:40+0000
2023-01-02T15:40+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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تمتلك الصين أنواعا مختلفة من المقاتلات الحربية منها المقاتلة "جيه - 11"، التي تصدت لطائرة استطلاع أمريكية طراز "آر سي - 135" في أجواء بحر الصين الجنوبي وأجبرتها على الفرار، خلال الشهر الماضي.وتصنف قوة المقاتلات والطائرات الاعتراضية، التي تملكها الصين في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.يصل عدد ما تملكه الصين من مقاتلات وطائرات اعتراضية إلى 1200 طائرة تمثل أكثر من 36 في المئة من حجم قوتها الجوية.أما الولايات المتحدة الأمريكية فتمتلك 1957 مقاتلة وطائرة اعتراضية تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي قوتها الجوية.ما هو التصنيف الإجمالي لحجم القوة الجوية الأمريكية والصينية؟تصنف القوات الجوية الصينية في المرتبة الـ 3 عالميا ويصل عدد طائراتها إلى 3 آلاف و285 طائرة حربية.أما القوات الجوية الأمريكية، فتصنف في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم قوتها الجوية التي تضم 13 ألفا و247 طائرة حربية.يذكر أن الجيشين الأمريكي والصيني يحتلان المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي بين أضخم 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات 2022.وأعلن الجيش الأمريكي، قبل أيام، أن مقاتلة صينية طراز "جيه - 11" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية طراز "آر سي - 135" وأجبرتها على الفرار.وعلقت وزارة الدفاع الصينية على الحادث، مؤكدة أن انخراط الطائرة الأمريكية في مواجهة مع طائرات صينية فوق مياه بحر الصين الجنوبي يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويعرض سلامة الطيارين الصينيين للخطر.
https://sputnikarabic.ae/20230101/بكين-تتهم-واشنطن-بتزييف-الحقائق-بعد-مواجهة-خطرة-بين-مقاتلة-صينية-وأخرى-أمريكية-1071828261.html
https://sputnikarabic.ae/20230101/معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جي---11-1071814647.html
https://sputnikarabic.ae/20221231/لماذا-ترسل-أمريكا-طائرات-آر-سي---135-فوق-بحر-الصين-الجنوبي-1071802462.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

مقارنة بين قوة المقاتلات والطائرات الاعتراضية في الجيشين الصيني والأمريكي

15:40 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guanمقاتلات حربية تابعة للجيش الصيني - المقاتلة "جيه - 11"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الصيني - المقاتلة جيه - 11 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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تقوم المقاتلات والطائرات الاعتراضية بمهام حيوية تشمل خوض معارك جوية لتدمير طائرات العدو في وقت الحرب، أو اعتراضها وإجبارها على مغادرة الأجواء السيادية للدولة في وقت السلم.
تمتلك الصين أنواعا مختلفة من المقاتلات الحربية منها المقاتلة "جيه - 11"، التي تصدت لطائرة استطلاع أمريكية طراز "آر سي - 135" في أجواء بحر الصين الجنوبي وأجبرتها على الفرار، خلال الشهر الماضي.
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
بكين تتهم واشنطن "بتزييف الحقائق" بعد مواجهة خطرة بين مقاتلة صينية وأخرى أمريكية
أمس, 16:40 GMT
وتصنف قوة المقاتلات والطائرات الاعتراضية، التي تملكها الصين في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
يصل عدد ما تملكه الصين من مقاتلات وطائرات اعتراضية إلى 1200 طائرة تمثل أكثر من 36 في المئة من حجم قوتها الجوية.
مقاتلة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
أمس, 10:47 GMT
أما الولايات المتحدة الأمريكية فتمتلك 1957 مقاتلة وطائرة اعتراضية تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي قوتها الجوية.

ما هو التصنيف الإجمالي لحجم القوة الجوية الأمريكية والصينية؟

تصنف القوات الجوية الصينية في المرتبة الـ 3 عالميا ويصل عدد طائراتها إلى 3 آلاف و285 طائرة حربية.
© AP Photoمقاتلات حربية تابعة للجيش الصيني - المقاتلة "جيه - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الصيني - المقاتلة جيه - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
مقاتلات حربية تابعة للجيش الصيني - المقاتلة "جيه - 16"
© AP Photo
أما القوات الجوية الأمريكية، فتصنف في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم قوتها الجوية التي تضم 13 ألفا و247 طائرة حربية.
يذكر أن الجيشين الأمريكي والصيني يحتلان المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي بين أضخم 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات 2022.
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
وأعلن الجيش الأمريكي، قبل أيام، أن مقاتلة صينية طراز "جيه - 11" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية طراز "آر سي - 135" وأجبرتها على الفرار.
طائرة صريج بوينغ كا سي 135 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
لماذا ترسل أمريكا طائرات "آر سي - 135" فوق بحر الصين الجنوبي؟
31 ديسمبر 2022, 20:57 GMT
وعلقت وزارة الدفاع الصينية على الحادث، مؤكدة أن انخراط الطائرة الأمريكية في مواجهة مع طائرات صينية فوق مياه بحر الصين الجنوبي يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويعرض سلامة الطيارين الصينيين للخطر.
© Sputnikمعلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
معلومات عن المقاتلة الصينية جي - 11 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
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