https://sputnikarabic.ae/20230115/الجيش-الأوكراني-يقر-بخسارته-آخر-معاقله-في-سوليدار-1072321350.html
الجيش الأوكراني يقر بخسارته آخر معاقله في سوليدار
الجيش الأوكراني يقر بخسارته آخر معاقله في سوليدار
اعترفت القوات الأوكرانية بأنها خسرت مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، حسبما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T20:37+0000
2023-01-15T20:37+0000
2023-01-15T20:38+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكتبت صحيفة "سترانا. يو أيه" عبر قناتها على تلغرام أن "قائد القوات المسلحة الأوكرانية الملقب "بماديار" قال إن الروس حرروا المنطقة الصناعية بالقرب من المنجم رقم 7 في سوليدار، والتي كانت في السابق تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما سيسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الدفاع-الروسية-تميط-اللثام-عن-هوية-الفصائل-التي-اقتحمت-سوليدار-1072244887.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الأوكراني يقر بخسارته آخر معاقله في سوليدار
20:37 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 20:38 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
اعترفت القوات الأوكرانية بأنها خسرت مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، حسبما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.
وكتبت صحيفة "سترانا. يو أيه" عبر قناتها على تلغرام أن "قائد القوات المسلحة الأوكرانية الملقب "بماديار" قال إن الروس حرروا المنطقة الصناعية بالقرب من المنجم رقم 7 في سوليدار، والتي كانت في السابق تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقًا لتصريحات العسكري الأوكراني، خط الجبهة الآن خارج سوليدار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.
ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار
، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما سيسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.