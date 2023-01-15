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https://sputnikarabic.ae/20230115/الخرطوم-تعلن-عن-رغبة-شركات-عالمية-في-الاستثمار-بمجال-التعدين-بالسودان-1072291341.html
الخرطوم تعلن عن رغبة شركات عالمية في الاستثمار بمجال التعدين بالسودان
الخرطوم تعلن عن رغبة شركات عالمية في الاستثمار بمجال التعدين بالسودان
أعلن وزير المعادن السوداني، محمد بشير أبونمو، عن إبداء عدد من الشركات العالمية رغبتها في الاستثمار في مجال المعادن في بلاده. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T07:21+0000
2023-01-15T07:21+0000
أخبار السودان اليوم
التعدين
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جاء هذا خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض مؤخرا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.ووصف الوزير السوداني قانون الاستثمار في بلاده بالمرونة والشمول لكافة الأطر القانونية التي تحفظ حقوق المستثمرين الأجانب، لاسيما في مجال المعادن.وأشار إلى إمكانيات بلاده من الموارد الطبيعية وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة السودانية للشركات والمستثمرين في مجال التعدين.وكشف أبونمو عن مساعي الحكومة السودانية لتنظيم وتقنين قطاع التعدين التلقيدي، وذلك من خلال حصر المعدنين التقليديين في جمعيات تعاونية وإصدار بطاقات الهوية، بهدف منحهم مساحات لعمليات التعدين الصغير.ووفقا للعقد الثلاثي الموقع مع الخرطوم ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، والمعدنين، وشركات الامتياز، تتم معالجة حجر المعدنين الخام داخل شركات الامتياز بهدف زيادة نسبة الإنتاج وتجنب المخاطر البيئية.وتتولى الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عمليات الدعم الفني للشركات المحلية والعالمية في كافة مراحل التعدين والتي تتضمن مرحلة البحث والاستكشاف، ومرحلة التطوير، وصولا لمرحلة الإنتاج.
https://sputnikarabic.ae/20230114/الآلاف-يتظاهرون-في-ألمانيا-احتجاجا-على-هدم-قرية-للتوسع-في-تعدين-الفحم--1072273721.html
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أخبار السودان اليوم, التعدين
أخبار السودان اليوم, التعدين

الخرطوم تعلن عن رغبة شركات عالمية في الاستثمار بمجال التعدين بالسودان

07:21 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / Juan Barretoتعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020
تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Juan Barreto
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أعلن وزير المعادن السوداني، محمد بشير أبونمو، عن إبداء عدد من الشركات العالمية رغبتها في الاستثمار في مجال المعادن في بلاده.
جاء هذا خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض مؤخرا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
توريدات الفحم في ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
الآلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على هدم قرية للتوسع في تعدين الفحم
أمس, 15:32 GMT
ووصف الوزير السوداني قانون الاستثمار في بلاده بالمرونة والشمول لكافة الأطر القانونية التي تحفظ حقوق المستثمرين الأجانب، لاسيما في مجال المعادن.
وأشار إلى إمكانيات بلاده من الموارد الطبيعية وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة السودانية للشركات والمستثمرين في مجال التعدين.
وكشف أبونمو عن مساعي الحكومة السودانية لتنظيم وتقنين قطاع التعدين التلقيدي، وذلك من خلال حصر المعدنين التقليديين في جمعيات تعاونية وإصدار بطاقات الهوية، بهدف منحهم مساحات لعمليات التعدين الصغير.
ووفقا للعقد الثلاثي الموقع مع الخرطوم ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، والمعدنين، وشركات الامتياز، تتم معالجة حجر المعدنين الخام داخل شركات الامتياز بهدف زيادة نسبة الإنتاج وتجنب المخاطر البيئية.
وتتولى الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عمليات الدعم الفني للشركات المحلية والعالمية في كافة مراحل التعدين والتي تتضمن مرحلة البحث والاستكشاف، ومرحلة التطوير، وصولا لمرحلة الإنتاج.
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