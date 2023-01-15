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https://sputnikarabic.ae/20230115/الشرطة-الألمانية-تعتقل-الناشطة-المناخية-غريتا-ثونبيرغ-خلال-مظاهرات-ضد-هدم-قرية-للتوسع-في-تعدين-1072322667.html
الشرطة الألمانية تعتقل الناشطة المناخية غريتا ثونبيرغ خلال مظاهرات ضد هدم قرية للتوسع في تعدين الفحم
الشرطة الألمانية تعتقل الناشطة المناخية غريتا ثونبيرغ خلال مظاهرات ضد هدم قرية للتوسع في تعدين الفحم
اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبيرغ خلال مظاهرات شاركت فيها ضد إخلاء قرية لوتسيرات بولاية شمال الراين فستفاليان لصالح... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:28+0000
2023-01-15T21:28+0000
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وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية اعتقلت الشرطة الناشطة السويدية حيث يحاول المتظاهرون إنقاذ القرية من التدمير.ويحتج المتظاهرون على هدم بلدة لوتسيرات، التي هجرها السكان منذ فترة طويلة، ويحتلها عدد قليل من النشطاء المعارضين لتوسيع شركة الطاقة (آر دبليو إي) في عملياتها للتنقيب عن الفحم. وبدأت الشرطة الألمانية عملية إجلاء الموقع من النشطاء يوم الأربعاء الماضي من خلال دوريات منتظمة.وكانت غريتا ثونبيرغ أحد المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الموقع أمس السبت، والذي أصبح يمثل معارضة للوقود الأحفوري.وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن أكثر من 70 فرداً من عناصرها أُصيبوا خلال عملية إخلاء قرية لوتسيرات للتعدين التي بدأت يوم الأربعاء الماضي.وأكد متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن أغلب الإصابات حدثت السبت خلال احتجاجات نشطاء حماية المناخ المعارضين لاستخدام الفحم، مشيرا إلى أن هناك إصابات بين المتظاهرين أيضا، ولكنه أشار إلى أنه ليس معروفا عددهم.وبحسب دويتشه فيله غادر سكان القرية الموقع منذ فترة طويلة، ولكن نشطاء المناخ احتلوه بعد ذلك احتجاجا على استخدام طاقة الفحم في ألمانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230115/ألمانيا-تستهدف-إنشاء-3-طواحين-هواء-جديدة-يوميا-كمصادر-بديلة-للطاقة-1072292143.html
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الشرطة الألمانية تعتقل الناشطة المناخية غريتا ثونبيرغ خلال مظاهرات ضد هدم قرية للتوسع في تعدين الفحم

21:28 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE
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اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبيرغ خلال مظاهرات شاركت فيها ضد إخلاء قرية لوتسيرات بولاية شمال الراين فستفاليان لصالح أعمال التعدين.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية اعتقلت الشرطة الناشطة السويدية حيث يحاول المتظاهرون إنقاذ القرية من التدمير.
ويحتج المتظاهرون على هدم بلدة لوتسيرات، التي هجرها السكان منذ فترة طويلة، ويحتلها عدد قليل من النشطاء المعارضين لتوسيع شركة الطاقة (آر دبليو إي) في عملياتها للتنقيب عن الفحم. وبدأت الشرطة الألمانية عملية إجلاء الموقع من النشطاء يوم الأربعاء الماضي من خلال دوريات منتظمة.
وكانت غريتا ثونبيرغ أحد المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الموقع أمس السبت، والذي أصبح يمثل معارضة للوقود الأحفوري.
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
ألمانيا تستهدف إنشاء 3 طواحين هواء جديدة يوميا كمصادر بديلة للطاقة
08:00 GMT
وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن أكثر من 70 فرداً من عناصرها أُصيبوا خلال عملية إخلاء قرية لوتسيرات للتعدين التي بدأت يوم الأربعاء الماضي.
وأكد متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن أغلب الإصابات حدثت السبت خلال احتجاجات نشطاء حماية المناخ المعارضين لاستخدام الفحم، مشيرا إلى أن هناك إصابات بين المتظاهرين أيضا، ولكنه أشار إلى أنه ليس معروفا عددهم.
وبحسب دويتشه فيله غادر سكان القرية الموقع منذ فترة طويلة، ولكن نشطاء المناخ احتلوه بعد ذلك احتجاجا على استخدام طاقة الفحم في ألمانيا.
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