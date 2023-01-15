https://sputnikarabic.ae/20230115/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-شمال-جزيرة-سومطرة-بإندونيسيا-1072324040.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ليل الأحد/الاثنين، شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T23:09+0000
2023-01-15T23:09+0000
2023-01-15T23:12+0000
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وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ضرب الزلزال على عمق 80 كيلو متر، عند دائرة عرض 2.12 شمالا، وخط طول 97.98 شرقا.ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.كان زلزال بقوة 7.6 درجة ريختر، ضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا، في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر جزيرة جاوا الإندونيسية، أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.ويسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.
https://sputnikarabic.ae/20230115/زلزال-متوسط-القوة-يضرب-غرب-إندونيسيا-1072288433.html
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أخبار إندونيسيا, العالم
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا
23:09 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 23:12 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ليل الأحد/الاثنين، شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا.
وبحسب مركز
رصد الزلازل الأورومتوسطي، ضرب الزلزال على عمق 80 كيلو متر
، عند دائرة عرض 2.12 شمالا، وخط طول 97.98 شرقا.
ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.
كان زلزال بقوة 7.6 درجة ريختر
، ضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا، في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر جزيرة جاوا الإندونيسية، أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.
وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
ويسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.