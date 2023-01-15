عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/ستولتنبرغ-يدعو-برلين-لتزويد-كييف-بدبابات-ليوبارد-2-1072319047.html
ستولتنبرغ يدعو برلين لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2"
ستولتنبرغ يدعو برلين لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2"
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إلى إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وطالب ألمانيا على وجه الخصوص بمد كييف بدبابات "ليوبارد 2". 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T19:01+0000
2023-01-15T19:03+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في حديث لصحيفة "هاندلسبلات" اليوم الأحد، "نحن في مرحلة حاسمة.. لذلك؛ من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للفوز". وأشارت الصحيفة إلى أن ستولتنبرغ يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.وأشاد ستولتنبرغ بقرار المستشار الألماني، أولاف شولتس، بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بمركبات قتال مشاة من طراز "ماردر".ويتوقع ستولتنبرغ، إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة قريبا، حيث قال، "الالتزامات الأخيرة للمعدات الثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب."تأتي هذه التعليقات قبل اجتماع هذا الأسبوع لمجموعة الاتصال العسكرية الأوكرانية، التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230115/ألمانيا-لن-تكون-قادرة-على-إرسال-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-حتى-2024-1072315525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

ستولتنبرغ يدعو برلين لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2"

19:01 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 19:03 GMT 15.01.2023)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إلى إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وطالب ألمانيا على وجه الخصوص بمد كييف بدبابات "ليوبارد 2".
القاهرة - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في حديث لصحيفة "هاندلسبلات" اليوم الأحد، "نحن في مرحلة حاسمة.. لذلك؛ من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للفوز".

وأشارت الصحيفة إلى أن ستولتنبرغ يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وأشاد ستولتنبرغ بقرار المستشار الألماني، أولاف شولتس، بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بمركبات قتال مشاة من طراز "ماردر".

ويتوقع ستولتنبرغ، إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة قريبا، حيث قال، "الالتزامات الأخيرة للمعدات الثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب."
دبابة ليوبارد الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ألمانيا لن تكون قادرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا حتى 2024
16:51 GMT

تأتي هذه التعليقات قبل اجتماع هذا الأسبوع لمجموعة الاتصال العسكرية الأوكرانية، التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:21 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала