https://sputnikarabic.ae/20230115/ستولتنبرغ-يدعو-برلين-لتزويد-كييف-بدبابات-ليوبارد-2-1072319047.html

ستولتنبرغ يدعو برلين لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2"

ستولتنبرغ يدعو برلين لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2"

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إلى إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وطالب ألمانيا على وجه الخصوص بمد كييف بدبابات "ليوبارد 2". 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T19:01+0000

2023-01-15T19:01+0000

2023-01-15T19:03+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في حديث لصحيفة "هاندلسبلات" اليوم الأحد، "نحن في مرحلة حاسمة.. لذلك؛ من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للفوز". وأشارت الصحيفة إلى أن ستولتنبرغ يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.وأشاد ستولتنبرغ بقرار المستشار الألماني، أولاف شولتس، بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بمركبات قتال مشاة من طراز "ماردر".ويتوقع ستولتنبرغ، إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة قريبا، حيث قال، "الالتزامات الأخيرة للمعدات الثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب."تأتي هذه التعليقات قبل اجتماع هذا الأسبوع لمجموعة الاتصال العسكرية الأوكرانية، التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20230115/ألمانيا-لن-تكون-قادرة-على-إرسال-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-حتى-2024-1072315525.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم