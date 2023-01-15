https://sputnikarabic.ae/20230115/ملك-الأردن-يبعث-برسالة-شفوية-إلى-أمير-الكويت-1072301405.html

ملك الأردن يبعث برسالة شفوية إلى أمير الكويت

ملك الأردن يبعث برسالة شفوية إلى أمير الكويت

بعث ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، برسالة شفوية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر. 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T12:05+0000

2023-01-15T12:05+0000

2023-01-15T12:05+0000

أخبار الكويت اليوم

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/05/1048577929_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ba6cfe7c40b7bfdc92b8d9fdcd1ea29b.jpg

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نقل الرسالة إلى ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر.وتتعلق الرسالة بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.في المقابل، بعث ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الجابر، تحياته وتقديره للعاهل الأردني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وعبر عن تمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار.

https://sputnikarabic.ae/20221126/سفير-الكويت-بلادنا-هي-المستثمر-الأول-في-الأردن-بإجمالي-18-مليار-دولار-1070562006.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن