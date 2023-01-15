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ملك الأردن يبعث برسالة شفوية إلى أمير الكويت
ملك الأردن يبعث برسالة شفوية إلى أمير الكويت
بعث ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، برسالة شفوية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T12:05+0000
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أخبار الكويت اليوم
أخبار الأردن
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نقل الرسالة إلى ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر.وتتعلق الرسالة بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.في المقابل، بعث ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الجابر، تحياته وتقديره للعاهل الأردني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وعبر عن تمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار.
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أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن
أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن

ملك الأردن يبعث برسالة شفوية إلى أمير الكويت

12:05 GMT 15.01.2023
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Yousef Allan
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بعث ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، برسالة شفوية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نقل الرسالة إلى ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر.
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وتتعلق الرسالة بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
في المقابل، بعث ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الجابر، تحياته وتقديره للعاهل الأردني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وعبر عن تمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار.
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