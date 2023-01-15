https://sputnikarabic.ae/20230115/ملك-الأردن-يبعث-برسالة-شفوية-إلى-أمير-الكويت-1072301405.html
ملك الأردن يبعث برسالة شفوية إلى أمير الكويت
ملك الأردن يبعث برسالة شفوية إلى أمير الكويت
بعث ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، برسالة شفوية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T12:05+0000
2023-01-15T12:05+0000
2023-01-15T12:05+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار الأردن
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نقل الرسالة إلى ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر.وتتعلق الرسالة بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.في المقابل، بعث ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الجابر، تحياته وتقديره للعاهل الأردني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وعبر عن تمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار.
https://sputnikarabic.ae/20221126/سفير-الكويت-بلادنا-هي-المستثمر-الأول-في-الأردن-بإجمالي-18-مليار-دولار-1070562006.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن
أخبار الكويت اليوم, أخبار الأردن
ملك الأردن يبعث برسالة شفوية إلى أمير الكويت
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بعث ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، برسالة شفوية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية
أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نقل الرسالة إلى ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر.
26 نوفمبر 2022, 11:16 GMT
وتتعلق الرسالة بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
في المقابل، بعث ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الجابر، تحياته وتقديره للعاهل الأردني
، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وعبر عن تمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار.