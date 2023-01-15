https://sputnikarabic.ae/20230115/هل-بات-اليمن-على-بعد-خطوات-من-وقف-الحرب-1072314909.html

هل بات اليمن على بعد خطوات من وقف الحرب؟

هل بات اليمن على بعد خطوات من وقف الحرب؟

غادر الوفد العماني العاصمة اليمنية صنعاء عائدا إلى مسقط، بعد مشاورات شملت جميع الأطراف، ووصفتها جماعة "أنصار الله" بأنها كانت إيجابية لاستكمال طريق السلام... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

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السعودية

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يرى مراقبون أن أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ 8 سنوات باتوا يرغبون في وقف الحرب بعد أن تلاشت طموحات الحلول العسكرية وتغيرت موازين القوى على الأرض، بجانب التوترات الإقليمية والدولية، مما أعطى زخما لزيارة الوفد العماني، الذي يسعى لحل الأزمة خاصة أن السعودية والتحالف استجابوا لمطالب صنعاء تمهيدا لهدنة طويلة ومفاوضات حول الحل النهائي.هل بات اليمن على أبواب هدنة طويلة تمهيدا لسلام شامل؟تعليقا على تطورات الأوضاع، يقول عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، إنه حتى اليوم لا توجد مسودة للتسوية الرسمية للحرب الدائرة في البلاد منذ 8 سنوات، وأن كل ما يجري الحديث عنه هو محاولة لحلحلة بعض القضايا العالقة، التي يجري التفاوض حولها منذ عدة أشهر.التسوية الشاملةوأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": " الوضع في اليمن لم يصل إلى الحديث عن مبادرة للتسوية الشاملة وحل الدولتين، لأن قضية الوحدة أو حل الدولتين مرحلة للمستقبل وهي بعيدة ولم يطرحها أحد سواء كان الحوثيين (أنصار الله) أو الحكومة الشرعية ولا حتى الانتقالي الذي يطالب بالانفصال".وأشار الشميري إلى أن ما يدور حاليا هو أحاديث حول تعويضات يطالب بها الحوثيون من السعودية والتحالف، لكي يتم إيقاف الضربات من البحر والذهاب إلى هدنة جديدة، مشيرا إلى أن تلك الهدنة يدور الحديث عن أنها ستكون طويلة أكثر مما كانت عليه الهدن السابقة، وبعدها الحديث عن الملف الاقتصادي ومسار البنك المركزي اليمني.الملفات الإنسانيةوتابع: "كما تجري أحاديث تفصيلية بين التحالف والحوثيين حول المعابر ورحلات الطيران من مطارات صنعاء وغيرها، إضافة إلى وضع ميناء الحديدة والرواتب وتدفقات النفط، وهناك العديد من القضايا الفرعية التي يجري التباحث حولها، حيث تحاول سلطنة عمان بدعم أممي، أن تحث "الحوثيين" على عملية التفاوض وتقديم بعض التَرضيات لهم للوصول إلى توافق محدد وليس تسوية نهائية.وقال عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، إن الأمور تجري الآن من أجل حل بعض الملفات الإنسانية والاقتصادية، حيث تضع صنعاء شروط شبه تعجيزية.وأوضح الشميري أن الحديث اليوم عن حل شامل في اليمن ليس واقعيا في الوقت الحالي ولا يلقى أي اهتمام محلي أو إقليمي أو دولي.تسكين الجبهاتويرى الشميري أن "الشيء المثير للقلق الآن هو كيف يمكن حل مشكلة الوضع الإنساني لإيقاف وتسكين الجبهات وعدم ضرب "الحوثيين" لموانىء النفط المتوقفة تماما، حيث ترغب الشرعية في تصدير نفطها وإصلاح الأعطال التي أصابت الموانئ، والتي تتطلب نفقات كبيرة من أجل التأهيل والإصلاح، مضيفا: "تلك هي القضايا الرئيسية التي يدور حولها النقاش والتي حملها الوفد العماني إلى صنعاء في محاولة لاختراق جدار الأزمة بتلك التوافقات الجزئية".وأوضح أن "الحوثيين" لديهم طموح مستقبلي بالسيطرة على الشمال والجنوب، بينما تؤجل الشرعية والانتقالي خلافاتهم الداخلية، وإذا ما وصلت الأطراف إلى توافقات فقد يتم طرح مسألة الجنوب وقد يصلون إلى رؤية للدولة سواء كانت فيدرالية أم غير فيدرالية، لكن هذا الأمر لا يزال بعيدا حتى الآن.الهدوء العاممن جانبه يقول عادل الحسني، رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن، إن الهدوء العام هو السمة الحالية في اليمن، والتصعيد ليس كبيرا من الطرفين، مشيرا إلى أن الوفد العماني الذي يزور صنعاء حاليا يسعى للوصول إلى هدنة طويلة الأمد.وأضاف الحسني، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المفاوضات التي تجري منذ أسابيع بوساطة عمانية وأممية تسعى إلى تجاوز العقبات التي تقف في طريق حل الملف الإنساني المتعلق بالمرتبات والنفط وعملية توريد الإيرادات إلى البنوك اليمنية، علاوة على رفع الحصار المفروض على سفن الوقود والمواد الغذائية وزيادة الرحلات إلى مطار صنعاء.وأكد الحسني أن الوضع الراهن والجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاوزت بعض الصعاب السابقة، وفي الساعات القادمة سوف يجري الإعلان عن تلك الخطوات بوجود المبعوث الأممي لكي يعلن هذا الأمر، وإن كانت الوساطة الحقيقية هى العمانية.وصف رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، النقاشات التي أجراها وفد سلطنة عمان مع قيادات الجماعة في صنعاء بـ"الإيجابية"، مؤكد أنها تمهد لسلام شامل في اليمن.وأوضح أن هناك نقاشات حول الترتيبات الإنسانية التي تحقق للشعب اليمني الاستقرار وتمهد للسلام الشامل والعادل وإنهاء العدوان والحصار (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية)، على حد تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" مغادرة الوفد العماني صنعاء برفقة رئيس وفد الجماعة المفاوض بعد زيارة استمرت عدة أيام.وتلعب سلطنة عمان دور وساطة بين جماعة "أنصار الله" والمملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العربي، سعيا للتوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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