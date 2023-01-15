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https://sputnikarabic.ae/20230115/هندوراس-تعلن-حالة-الطوارئ-الصحية-بسبب-إنفلونزا-الطيور-1072289616.html
هندوراس تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب إنفلونزا الطيور
هندوراس تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب إنفلونزا الطيور
أعلنت هندوراس، يوم السبت، حالة الطوارئ الصحية على المستوى الوطني لمدة 90 يوما بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، وفق ما جاء في مرسوم تنفيذي نشر في جريدة رسمية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T05:47+0000
2023-01-15T05:47+0000
إنفلونزا الطيور
هندوراس
العالم
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وجاء هذا الإجراء بعد التأكد من إصابة طيور مائية بفيروس إنفلونزا الطيور، من بينها البجع البني على شاطئ لاسيبا في مقاطعة أتلانتيدا، وفي ألفارادو لاجون في بويرتو كورتيس بمقاطعة كورتيس.ومن الممكن أن يتم تمديد فترة الطوارئ الصحية للوقاية من الإنفلونزا. وفي الوقت نفسه، أصدرت حكومة هندوراس تعليمات إلى الخدمة الوطنية للصحة وسلامة الزراعة الغذائية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة على الفور من خلال الإدارة الفنية لصحة الحيوان، لمنع انتشار المرض إلى الطيور الداجنة والبرية.ومن جهة أخرى، صُرح لوزارة الزراعة بشراء السلع وتقديم الخدمات اللازمة لمنع انتشار المرض.كما أُصدرت أوامر للبلديات بتعزيز الأنشطة اللازمة للوقاية من المرض والسيطرة عليه، فضلا عن تعزيز التواصل بينها للكشف عن مصدر العدوى في أقرب وقت ممكن والقضاء عليها.وفي يوم الأربعاء الماضي، قتلت الخدمة الوطنية للصحة وسلامة الزراعة الغذائية حوالي 50 بجعة كجزء من الإجراءات الأولية لمكافحة المرض.
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إنفلونزا الطيور, هندوراس, العالم
إنفلونزا الطيور, هندوراس, العالم

هندوراس تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب إنفلونزا الطيور

05:47 GMT 15.01.2023
© AP Photo / Bob Edmeعمال يضعون البط في صندوق مملوء بالغاز السام في مزرعة دواجن في جنوب غرب فرنسا خوفا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور
عمال يضعون البط في صندوق مملوء بالغاز السام في مزرعة دواجن في جنوب غرب فرنسا خوفا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Bob Edme
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أعلنت هندوراس، يوم السبت، حالة الطوارئ الصحية على المستوى الوطني لمدة 90 يوما بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، وفق ما جاء في مرسوم تنفيذي نشر في جريدة رسمية.
وجاء هذا الإجراء بعد التأكد من إصابة طيور مائية بفيروس إنفلونزا الطيور، من بينها البجع البني على شاطئ لاسيبا في مقاطعة أتلانتيدا، وفي ألفارادو لاجون في بويرتو كورتيس بمقاطعة كورتيس.
ومن الممكن أن يتم تمديد فترة الطوارئ الصحية للوقاية من الإنفلونزا. وفي الوقت نفسه، أصدرت حكومة هندوراس تعليمات إلى الخدمة الوطنية للصحة وسلامة الزراعة الغذائية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة على الفور من خلال الإدارة الفنية لصحة الحيوان، لمنع انتشار المرض إلى الطيور الداجنة والبرية.
ومن جهة أخرى، صُرح لوزارة الزراعة بشراء السلع وتقديم الخدمات اللازمة لمنع انتشار المرض.
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كما أُصدرت أوامر للبلديات بتعزيز الأنشطة اللازمة للوقاية من المرض والسيطرة عليه، فضلا عن تعزيز التواصل بينها للكشف عن مصدر العدوى في أقرب وقت ممكن والقضاء عليها.
وفي يوم الأربعاء الماضي، قتلت الخدمة الوطنية للصحة وسلامة الزراعة الغذائية حوالي 50 بجعة كجزء من الإجراءات الأولية لمكافحة المرض.
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