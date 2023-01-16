https://sputnikarabic.ae/20230116/تأجيل-محادثات-وزيري-الخارجية-الروسي-والإيراني-1072358823.html

تأجيل محادثات وزيري الخارجية الروسي والإيراني

تأجيل محادثات وزيري الخارجية الروسي والإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أنه تم تأجيل المحادثات المقرر إجراؤها 17 كانون الثاني/ يناير، بين وزيري خارجية روسيا وإيران سيرغي لافروف وحسين... 16.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-16T16:04+0000

2023-01-16T16:04+0000

2023-01-16T16:04+0000

روسيا

إيران

الخارجية الروسية

الخارجية الإيرانية

سيرغي لافروف

حسين أمير عبد اللهيان

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وذكرت الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك": "بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، تم تأجيل المحادثات بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين أمير عبد اللهيان، التي كان من المقرر إجراؤها سابقا في 17 كانون الثاني/يناير، إلى موعد لاحق".يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، وذلك من أجل مناقشة عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية لها إنه من المقرر عقد محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في 17 يناير المقبل موسكو، حيث ستتم مناقشة عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.وأضافت زاخاروفا بالقول إنه من المتوقع أن يستمر تبادل الآراء بشأن عدد من المواضيع الدولية والإقليمية، بما في ذلك التعاون والتنسيق في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والتطرق للوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز وقضية بحر قزوين، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي، وذلك في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل والصناعات الأخرى، بما في ذلك مراعاة الانتقال إلى المرحلة النهائية من الاتفاقية.

https://sputnikarabic.ae/20230112/الخارجية-الروسية-لافروف-يلتقي-بنظيره-الإيراني-في-موسكو--1072188583.html

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روسيا, إيران, الخارجية الروسية, الخارجية الإيرانية, سيرغي لافروف, حسين أمير عبد اللهيان