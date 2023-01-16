https://sputnikarabic.ae/20230116/رئيس-مجلس-النواب-الأردني-يؤكد-عمق-العلاقات-التي-تجمع-بلاده-بالعراق-1072366021.html
رئيس مجلس النواب الأردني يؤكد عمق العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق
رئيس مجلس النواب الأردني يؤكد عمق العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، عمق العلاقات بين الأردن والعراق، مشيرا إلى أن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرق بينهما. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T20:58+0000
2023-01-16T20:58+0000
2023-01-16T21:00+0000
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جاء ذلك خلال استعراض نتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى العراق، أمام مجلس النواب الأردني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاثنين.وقال الصفدي: "لدينا قناعة كبيرة بأن الأمور التي تشوب العلاقات بين البلدين لن تدوم طويلا بفضل الحوارات واللقاءات المتبادلة"، مشيرا إلى أن الأردن يلقى ما وصفه بـ "وعود صادقة" بشأن تنفيذ مشروع أنبوب النفط الذي يصل بين البصرة والعقبة.وتابع: "لم نلاحظ أي اعتراض من قوى سياسية بهذا الشأن خلال زيارتنا للعراق، كما كشفت الزيارة وجود رغبة عراقية كبيرة لإقامة المدينة الصناعية المشتركة، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.وتابع: "المشروعات الاستثمارية المتبادلة تكشف وجود علاقات أخوية وخطوات فاعلة على أرض الواقع لتعزيزها".
https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-مجلس-النواب-الأردني-ندعم-جهود-الحكومة-العراقية-1072258178.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, العراق
العالم العربي, أخبار الأردن, العراق
رئيس مجلس النواب الأردني يؤكد عمق العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق
20:58 GMT 16.01.2023 (تم التحديث: 21:00 GMT 16.01.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، عمق العلاقات بين الأردن والعراق، مشيرا إلى أن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرق بينهما.
جاء ذلك خلال استعراض نتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى العراق، أمام مجلس النواب الأردني، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاثنين.
وقال الصفدي: "لدينا قناعة كبيرة بأن الأمور التي تشوب العلاقات بين البلدين لن تدوم طويلا بفضل الحوارات واللقاءات المتبادلة
"، مشيرا إلى أن الأردن يلقى ما وصفه بـ "وعود صادقة" بشأن تنفيذ مشروع أنبوب النفط الذي يصل بين البصرة والعقبة.
وتابع: "لم نلاحظ أي اعتراض من قوى سياسية
بهذا الشأن خلال زيارتنا للعراق، كما كشفت الزيارة وجود رغبة عراقية كبيرة لإقامة المدينة الصناعية المشتركة، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.
وتابع: "المشروعات الاستثمارية المتبادلة تكشف وجود علاقات أخوية وخطوات فاعلة على أرض الواقع لتعزيزها".