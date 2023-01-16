https://sputnikarabic.ae/20230116/رئيس-وزراء-السويد-يرد-على-أردوغان-شروط-تركيا-لانضمامنا-إلى-الناتو-لم-تتغير-1072362253.html
رئيس وزراء السويد يرد على أردوغان: شروط تركيا لانضمامنا إلى الناتو لم تتغير
رئيس وزراء السويد يرد على أردوغان: شروط تركيا لانضمامنا إلى الناتو لم تتغير
قال رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، اليوم الاثنين، إن "شروط تركيا لانضمام بلاده إلى الناتو لم تتغير"، مؤكدا أن "السويد في وضع جيد من المفاوضات مع أنقرة". 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T17:52+0000
2023-01-16T17:52+0000
2023-01-16T17:52+0000
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وأضاف كريسترسون، في كلمة له، أنه "على ثقة تامة من أن بلاده وفنلندا تفعلان ما التزاما به في اتفاق مدريد مع تركيا"، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن هناك تغييرا جوهريا في شروط المفاوضات".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده طالبت السويد وفنلندا بتسليم حوالي 130 إرهابيا حتى توافق على انضمامهما إلى الناتو.وأكد أردوغان في كلمة له، خلال فعالية لحزب "العدالة والتنمية": "قلنا (للسويد وفنلندا) إن عليهما إعادة نحو 130 إرهابيا إلينا كي نصادق على عضويتهما (للناتو) في برلماننا، لكنهما لم تفعلا".وأشار، بحسب، وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إلى أن "المحكمة السويدية رفضت تسليم تركيا الإرهابي بولنت كنش المطلوب لدى أنقرة بتهمة الانتماء إلى تنظيم غولن الإرهابي".ولفت إلى أن "رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أبلغ نظيره السويدي بإلغاء الزيارة التي كان الأخير يعتزم إجرائها إلى أنقرة قريبا، وذلك للتعبير عن استياء تركيا من تجاهل السلطات السويدية لاستفزازات "بي كي كي" الإرهابي".وقال إن العلاقات بين تركيا والسويد "قد تتوتّر أكثر في حال لم توقف سلطات ستوكهولم استفزازات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي داخل أراضيها".وأضاف:"نشاهد مظاهرات (بي كي كي) في شوارع السويد التي نحذرها في هذا الخصوص، لكن للأسف لم توقف ستوكهولم هذه المظاهرات".وتتهم تركيا فنلندا والسويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20230115/أردوغان-العلاقات-مع-ستوكهولم-قد-تصبح-أكثر-توترا-1072318406.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السويد, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, حزب العمال الكردستاني, العالم
السويد, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, حزب العمال الكردستاني, العالم
رئيس وزراء السويد يرد على أردوغان: شروط تركيا لانضمامنا إلى الناتو لم تتغير
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قال رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، اليوم الاثنين، إن "شروط تركيا لانضمام بلاده إلى الناتو لم تتغير"، مؤكدا أن "السويد في وضع جيد من المفاوضات مع أنقرة".
وأضاف كريسترسون، في كلمة له
، أنه "على ثقة تامة من أن بلاده وفنلندا تفعلان ما التزاما به في اتفاق مدريد مع تركيا"، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن هناك تغييرا جوهريا في شروط المفاوضات".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده طالبت السويد وفنلندا بتسليم حوالي 130 إرهابيا
حتى توافق على انضمامهما إلى الناتو.
وأكد أردوغان في كلمة له، خلال فعالية لحزب "العدالة والتنمية": "قلنا (للسويد وفنلندا) إن عليهما إعادة نحو 130 إرهابيا إلينا كي نصادق على عضويتهما (للناتو) في برلماننا، لكنهما لم تفعلا".
وأشار، بحسب، وكالة الأنباء التركية "الأناضول
"، إلى أن "المحكمة السويدية رفضت تسليم تركيا الإرهابي بولنت كنش المطلوب لدى أنقرة بتهمة الانتماء إلى تنظيم غولن الإرهابي".
ولفت إلى أن "رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أبلغ نظيره السويدي بإلغاء الزيارة التي كان الأخير يعتزم إجرائها إلى أنقرة قريبا، وذلك للتعبير عن استياء تركيا من تجاهل السلطات السويدية لاستفزازات "بي كي كي" الإرهابي".
وقال إن العلاقات بين تركيا والسويد "قد تتوتّر أكثر في حال لم توقف سلطات ستوكهولم استفزازات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي داخل أراضيها".
وأضاف:"نشاهد مظاهرات (بي كي كي) في شوارع السويد التي نحذرها في هذا الخصوص، لكن للأسف لم توقف ستوكهولم هذه المظاهرات".
وتتهم تركيا فنلندا والسويد
بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية".