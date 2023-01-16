https://sputnikarabic.ae/20230116/مجلس-الصحة-الخليجي-يقدم-مجموعة-توصيات-بشأن-رياضة-الأطفال-1072332505.html
مجلس الصحة الخليجي يقدم مجموعة توصيات بشأن رياضة الأطفال
مجلس الصحة الخليجي يقدم مجموعة توصيات بشأن رياضة الأطفال
قدم مجلس الصحة الخليجي، مجموعة من التوصيات لمساعدة الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل يومي. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T08:46+0000
2023-01-16T08:46+0000
2023-01-16T08:46+0000
رياضة
الاطفال
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وقال المجلس، إن المدة الموصى بها للرياضة خلال اليوم هي نصف ساعة على الأقل لمن تقل أعمارهم عن عام، بحسب موقع "سبق".وأوضح أن الرياضة التي يمارسها الرضيع تكون من خلال الحبو أو الاستلقاء على البطن وتحريك الأيدي أو الأرجل.وفيما يتعلق بممارسة الرياضة للطفل من عمر سنة إلى سنتين، أوضح المجلس أنها تكون لمدة 3 ساعات على الأقل.وبين أن الرياضة لمن هم في هذه المرحلة السنية تكون عبر ممارسة أنشطة خفيفة كالوقوف والمشي، وأنشطة معتدلة مثل الجري والقفز، وأنشطة عالية الشدة مثل التسلق واللعب بالكرة.وذكر في "إنفوفراجيك" أن الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات بحاجة إلى نشاط بدني مدته 3 ساعات يوميا، بحيث تتضمن ساعة واحدة من الأنشطة البدنية عالية الشدة.وعن الأطفال بالفئة العمرية بين 5 – 14 سنة، ذكر المجلس أنهم بحاجة إلى الحصول على ساعة واحدة من النشاط المعتدل إلى عالي الشدة، كركوب الدراجات أو لعب كرة القدم أو الجري والهرولة والسباحة.
https://sputnikarabic.ae/20220927/مجموعة-أعراض-تنذر-ممارسي-التمارين-الرياضية-بمشكلات-في-القلب--1068330908.html
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رياضة, الاطفال
مجلس الصحة الخليجي يقدم مجموعة توصيات بشأن رياضة الأطفال
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قدم مجلس الصحة الخليجي، مجموعة من التوصيات لمساعدة الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل يومي.
وقال المجلس، إن المدة الموصى بها للرياضة خلال اليوم هي نصف ساعة على الأقل لمن تقل أعمارهم عن عام، بحسب موقع
"سبق".
27 سبتمبر 2022, 19:04 GMT
وأوضح أن الرياضة التي يمارسها الرضيع تكون من خلال الحبو أو الاستلقاء على البطن وتحريك الأيدي أو الأرجل.
وفيما يتعلق بممارسة الرياضة للطفل من عمر سنة إلى سنتين، أوضح المجلس أنها تكون لمدة 3 ساعات على الأقل.
وبين أن الرياضة لمن هم في هذه المرحلة السنية تكون عبر ممارسة أنشطة
خفيفة كالوقوف والمشي، وأنشطة معتدلة مثل الجري والقفز، وأنشطة عالية الشدة مثل التسلق واللعب بالكرة.
وذكر في "إنفوفراجيك" أن الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات بحاجة إلى نشاط بدني مدته 3 ساعات يوميا، بحيث تتضمن ساعة واحدة من الأنشطة البدنية عالية الشدة.
وعن الأطفال بالفئة العمرية بين 5 – 14 سنة، ذكر المجلس أنهم بحاجة إلى الحصول على ساعة واحدة من النشاط المعتدل إلى عالي الشدة، كركوب الدراجات أو لعب كرة القدم أو الجري والهرولة والسباحة.