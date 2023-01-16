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https://sputnikarabic.ae/20230116/مجلس-الصحة-الخليجي-يقدم-مجموعة-توصيات-بشأن-رياضة-الأطفال-1072332505.html
مجلس الصحة الخليجي يقدم مجموعة توصيات بشأن رياضة الأطفال
مجلس الصحة الخليجي يقدم مجموعة توصيات بشأن رياضة الأطفال
قدم مجلس الصحة الخليجي، مجموعة من التوصيات لمساعدة الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل يومي. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T08:46+0000
2023-01-16T08:46+0000
رياضة
الاطفال
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وقال المجلس، إن المدة الموصى بها للرياضة خلال اليوم هي نصف ساعة على الأقل لمن تقل أعمارهم عن عام، بحسب موقع "سبق".وأوضح أن الرياضة التي يمارسها الرضيع تكون من خلال الحبو أو الاستلقاء على البطن وتحريك الأيدي أو الأرجل.وفيما يتعلق بممارسة الرياضة للطفل من عمر سنة إلى سنتين، أوضح المجلس أنها تكون لمدة 3 ساعات على الأقل.وبين أن الرياضة لمن هم في هذه المرحلة السنية تكون عبر ممارسة أنشطة خفيفة كالوقوف والمشي، وأنشطة معتدلة مثل الجري والقفز، وأنشطة عالية الشدة مثل التسلق واللعب بالكرة.وذكر في "إنفوفراجيك" أن الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات بحاجة إلى نشاط بدني مدته 3 ساعات يوميا، بحيث تتضمن ساعة واحدة من الأنشطة البدنية عالية الشدة.وعن الأطفال بالفئة العمرية بين 5 – 14 سنة، ذكر المجلس أنهم بحاجة إلى الحصول على ساعة واحدة من النشاط المعتدل إلى عالي الشدة، كركوب الدراجات أو لعب كرة القدم أو الجري والهرولة والسباحة.
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رياضة, الاطفال
رياضة, الاطفال

مجلس الصحة الخليجي يقدم مجموعة توصيات بشأن رياضة الأطفال

08:46 GMT 16.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guanطفل يلعب مع وشاح أحمر بالقرب من زينة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في ميدان تيانانمين في بكين، الصين 18 يناير 2022. أغلقت الصين أجزاء من حي هايديان في بكين بعد اكتشاف ثلاث حالات كورونا، قبل أسابيع فقط من استضافة العاصمة الألعاب الأولمبية الشتوية.
طفل يلعب مع وشاح أحمر بالقرب من زينة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في ميدان تيانانمين في بكين، الصين 18 يناير 2022. أغلقت الصين أجزاء من حي هايديان في بكين بعد اكتشاف ثلاث حالات كورونا، قبل أسابيع فقط من استضافة العاصمة الألعاب الأولمبية الشتوية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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قدم مجلس الصحة الخليجي، مجموعة من التوصيات لمساعدة الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل يومي.
وقال المجلس، إن المدة الموصى بها للرياضة خلال اليوم هي نصف ساعة على الأقل لمن تقل أعمارهم عن عام، بحسب موقع "سبق".
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وأوضح أن الرياضة التي يمارسها الرضيع تكون من خلال الحبو أو الاستلقاء على البطن وتحريك الأيدي أو الأرجل.
وفيما يتعلق بممارسة الرياضة للطفل من عمر سنة إلى سنتين، أوضح المجلس أنها تكون لمدة 3 ساعات على الأقل.
وبين أن الرياضة لمن هم في هذه المرحلة السنية تكون عبر ممارسة أنشطة خفيفة كالوقوف والمشي، وأنشطة معتدلة مثل الجري والقفز، وأنشطة عالية الشدة مثل التسلق واللعب بالكرة.
وذكر في "إنفوفراجيك" أن الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات بحاجة إلى نشاط بدني مدته 3 ساعات يوميا، بحيث تتضمن ساعة واحدة من الأنشطة البدنية عالية الشدة.
وعن الأطفال بالفئة العمرية بين 5 – 14 سنة، ذكر المجلس أنهم بحاجة إلى الحصول على ساعة واحدة من النشاط المعتدل إلى عالي الشدة، كركوب الدراجات أو لعب كرة القدم أو الجري والهرولة والسباحة.
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