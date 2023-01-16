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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230116/مقتل-شخصين-وإصابة-4-جراء-القصف-الأوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1072336147.html
مقتل شخصين وإصابة 4 جراء القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
مقتل شخصين وإصابة 4 جراء القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن عضو برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية، أندريه بايفسكي، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين نتيجة القصف الأوكراني لمدينة كالينينسكي في دونتيسك. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T11:07+0000
2023-01-16T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكان في وقت سابق قد أفاد المكتب التمثيلي لجمهوية دونتيسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح يوم الاثنين ثلاثة صواريخ على منطقة كالينينسكي في دونيتسك وقد ألحقت أضرار بمبنى مركز التسوق وإحدى محطات الخدمة.قال بايفسكي في تصريحات أدلى بها على "القناة الأولى" التلفزيونية إن "هناك تقارير عن مقتل شخصين وجرح أربعة نتيجة لهذا القصف، ولكن منذ تدمير مركز التسوق بالكامل، يعمل موظفو الطوارئ وسيارات الإسعاف بشكل متواصل على إزالة الحطام".
https://sputnikarabic.ae/20230116/خبير-يكشف-عن-صعوبات-جديدة-ستواجهها-القوات-الأوكرانية-بعد-تقديم-أسلحة-أمريكية-حديثة-1072333442.html
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روسيا

مقتل شخصين وإصابة 4 جراء القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية

11:07 GMT 16.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن عضو برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية، أندريه بايفسكي، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين نتيجة القصف الأوكراني لمدينة كالينينسكي في دونتيسك.
وكان في وقت سابق قد أفاد المكتب التمثيلي لجمهوية دونتيسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح يوم الاثنين ثلاثة صواريخ على منطقة كالينينسكي في دونيتسك وقد ألحقت أضرار بمبنى مركز التسوق وإحدى محطات الخدمة.

وأضاف عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، أن القذائف الأوكرانية أصابت مبنى سوبر ماركت وصيدلية بالقرب من موقف الباصات.

عربة برادلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
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قال بايفسكي في تصريحات أدلى بها على "القناة الأولى" التلفزيونية إن "هناك تقارير عن مقتل شخصين وجرح أربعة نتيجة لهذا القصف، ولكن منذ تدمير مركز التسوق بالكامل، يعمل موظفو الطوارئ وسيارات الإسعاف بشكل متواصل على إزالة الحطام".
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