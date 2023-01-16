https://sputnikarabic.ae/20230116/مقتل-شخصين-وإصابة-4-جراء-القصف-الأوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1072336147.html
مقتل شخصين وإصابة 4 جراء القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
مقتل شخصين وإصابة 4 جراء القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن عضو برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية، أندريه بايفسكي، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين نتيجة القصف الأوكراني لمدينة كالينينسكي في دونتيسك. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T11:07+0000
2023-01-16T11:07+0000
2023-01-16T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكان في وقت سابق قد أفاد المكتب التمثيلي لجمهوية دونتيسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح يوم الاثنين ثلاثة صواريخ على منطقة كالينينسكي في دونيتسك وقد ألحقت أضرار بمبنى مركز التسوق وإحدى محطات الخدمة.قال بايفسكي في تصريحات أدلى بها على "القناة الأولى" التلفزيونية إن "هناك تقارير عن مقتل شخصين وجرح أربعة نتيجة لهذا القصف، ولكن منذ تدمير مركز التسوق بالكامل، يعمل موظفو الطوارئ وسيارات الإسعاف بشكل متواصل على إزالة الحطام".
https://sputnikarabic.ae/20230116/خبير-يكشف-عن-صعوبات-جديدة-ستواجهها-القوات-الأوكرانية-بعد-تقديم-أسلحة-أمريكية-حديثة-1072333442.html
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روسيا
مقتل شخصين وإصابة 4 جراء القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلن عضو برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية، أندريه بايفسكي، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين نتيجة القصف الأوكراني لمدينة كالينينسكي في دونتيسك.
وكان في وقت سابق قد أفاد المكتب التمثيلي لجمهوية دونتيسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح يوم الاثنين ثلاثة صواريخ على منطقة كالينينسكي في دونيتسك وقد ألحقت أضرار بمبنى مركز التسوق وإحدى محطات الخدمة.
وأضاف عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، أن القذائف الأوكرانية أصابت مبنى سوبر ماركت وصيدلية بالقرب من موقف الباصات.
قال بايفسكي في تصريحات أدلى بها على "القناة الأولى" التلفزيونية إن "هناك تقارير عن مقتل شخصين وجرح أربعة نتيجة لهذا القصف، ولكن منذ تدمير مركز التسوق بالكامل، يعمل موظفو الطوارئ وسيارات الإسعاف بشكل متواصل على إزالة الحطام".