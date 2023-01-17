https://sputnikarabic.ae/20230117/أوبك-ترفع-تقديرات-إنتاج-النفط-في-روسيا-عام-2022-إلى-11-مليون-برميل-يوميا-1072390810.html

"أوبك" ترفع تقديرات إنتاج النفط في روسيا عام 2022 إلى 11 مليون برميل يوميا

"أوبك" ترفع تقديرات إنتاج النفط في روسيا عام 2022 إلى 11 مليون برميل يوميا

رفعت منظمة "أوبك" تقديراتها لإنتاج الهيدروكربونات السائلة (النفط والمكثفات) في روسيا لعام 2022، بمقدار 68 ألف برميل يومياً، إلى 11 مليون برميل يوميا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T14:20+0000

2023-01-17T14:20+0000

2023-01-17T14:20+0000

اقتصاد

أوبك

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري: "بحسب التوقعات فإن إنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا في عام 2022، سيرتفع بمقدار 200 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام السابق 2021 وسيبلغ متوسط 11 مليون برميل يوميا. وأشار التقرير إلى أنه قد تم تعديل هذه التوقعات إلى 68 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الإنتاج في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبيانات الإنتاج الأولية التي فاقت التوقعات في كانون الأول/ ديسمبر".وأضاف التقرير: "بحسب مصادر ثانوية بلغ متوسط إنتاج 13 دولة من دول "أوبك" في ديسمبر 2022، نحو 28.97 مليون برميل يوميا بزيادة 91 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق. وزاد إنتاج النفط بشكل رئيسي في نيجيريا وأنغولا وليبيا وفنزويلا، بينما انخفض في الكويت والكونغو والجزائر".وتابع التقرير: "لم تتغير توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023، عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا. وفي الوقت نفسه، سيكون النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.3 مليون برميل يوميا، وفي خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.9 مليون برميل يوميا".جدير بالذكر أنه في تقرير أوبك، الصادر في نوفمبر، رفعت المنظمة توقعاتها لإنتاج النفط في روسيا في عام 2022، بمقدار 69 ألف برميل يوميًا بسبب ارتفاع الإنتاج في أيلول/ سبتمبر، وفي أكتوبر وفقا للتقديرات الأولية.

https://sputnikarabic.ae/20221213/أوبك-إنتاج-روسيا-من-النفط-يبلغ-11-مليون-برميل-يوميا-بنهاية-2022-1071167681.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, أوبك, روسيا