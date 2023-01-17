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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 5 أشخاص تسللوا من سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 5 أشخاص تسللوا من سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة أشخاص تسللوا، الليلة الماضية، من الأراضي السورية إلى داخل إسرائيل، والتحقيق معهم قبل الإفراج عنهم وإعادتهم إلى سوريا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T18:05+0000
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القدس– سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.وقال البيان إن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت يوم أمس، ثلاثة مشتبه بهم شرق السياج الأمني في منطقة جيب داخلي تابع للسيادة الإسرائيلية حيث تم استدعاء قوة عسكرية إلى المكان واعتقلتهم".وتابع: "بعد ذلك، قام شخصان آخران مشتبه بهما بعبور خط الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية حيث قامت قوة عسكرية كانت متواجدة في المكان باعتقالهما شرق السياج الأمني".وأفاد بأنه: "تمت إحالة كافة المشتبه بهم للتحقيق لتتم إعادتهم إلى الأراضي السورية بعد انتهاء التحقيق".وأكد أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع كل محاولة لاجتياز الحدود والمس بالسيادة الإسرائيلية".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 5 أشخاص تسللوا من سوريا

18:05 GMT 17.01.2023
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Photo / avichay adraee
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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة أشخاص تسللوا، الليلة الماضية، من الأراضي السورية إلى داخل إسرائيل، والتحقيق معهم قبل الإفراج عنهم وإعادتهم إلى سوريا.
القدس– سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.
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وقال البيان إن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت يوم أمس، ثلاثة مشتبه بهم شرق السياج الأمني في منطقة جيب داخلي تابع للسيادة الإسرائيلية حيث تم استدعاء قوة عسكرية إلى المكان واعتقلتهم".
وتابع: "بعد ذلك، قام شخصان آخران مشتبه بهما بعبور خط الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية حيث قامت قوة عسكرية كانت متواجدة في المكان باعتقالهما شرق السياج الأمني".
وأفاد بأنه: "تمت إحالة كافة المشتبه بهم للتحقيق لتتم إعادتهم إلى الأراضي السورية بعد انتهاء التحقيق".
وأكد أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع كل محاولة لاجتياز الحدود والمس بالسيادة الإسرائيلية".
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