https://sputnikarabic.ae/20230117/تركيا-تندد-بقرار-السويد-عدم-التحقيق-في-إهانة-أردوغان-خلال-احتجاجات-الأكراد-1072401767.html
تركيا تندد بقرار السويد عدم التحقيق في "إهانة" أردوغان خلال احتجاجات الأكراد
تركيا تندد بقرار السويد عدم التحقيق في "إهانة" أردوغان خلال احتجاجات الأكراد
نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، بقرار المدعي العام السويدي عدم فتح تحقيق في احتجاجات الأكراد وسط ستوكهولم، والتي شهدت تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T18:53+0000
2023-01-17T18:53+0000
2023-01-17T18:53+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d92bb3623be5c574f4e8d58c1844c74c.jpg
أثار احتجاج، الأسبوع الماضي، خارج قاعة مدينة ستوكهولم ردود فعل غاضبة من تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي والتي بدورها تعرقل الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري إلى أن تقوم الحكومة السويدية بقمع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية.استدعت تركيا السفير السويدي وألغت زيارة لرئيس البرلمان السويدي ردا على الواقعة. ذكرت وسائل إعلام سويدية أن المدعي العام قرر عدم فتح تحقيق جنائي في تعليق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان في ستوكهولم، قائلا إنه لا يشكل أي عمل غير قانوني.لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اختلف مع ذلك، قائلًا إن الاحتجاج يرقى إلى مستوى العنصرية وجرائم الكراهية.وذكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني:بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تخلت السويد وفنلندا عن سياساتهما الطويلة الأمد المتمثلة في عدم الانحياز العسكري، وتقدمتا بطلب للانضمام إلى "الناتو" في مايو/ أيار. يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء الثلاثين على قبول الجارتين الشماليتين في الحلف العسكري.ضغطت الحكومة التركية على فنلندا والسويد لقمع الأكراد المقيمين لديهما، والذين تتهمهم بصلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور والجماعات التي تعتبرها منظمات إرهابية، كما طلبت تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20230116/تركيا-تؤيد-توسع-الناتو-لكن-تطلب-من-السويد-وفنلندا-احترام-مخاوفها-1072362415.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3e2f7dd5a6864c16c175d16ddf8a59c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
تركيا تندد بقرار السويد عدم التحقيق في "إهانة" أردوغان خلال احتجاجات الأكراد
تابعنا عبر
نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، بقرار المدعي العام السويدي عدم فتح تحقيق في احتجاجات الأكراد وسط ستوكهولم، والتي شهدت تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود إنارة، ووصفته بأنه "غير معقول".
أثار احتجاج، الأسبوع الماضي، خارج قاعة مدينة ستوكهولم ردود فعل غاضبة من تركيا
، العضوة في حلف شمال الأطلسي والتي بدورها تعرقل الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري إلى أن تقوم الحكومة السويدية بقمع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية.
استدعت تركيا السفير السويدي وألغت زيارة لرئيس البرلمان السويدي ردا على الواقعة. ذكرت وسائل إعلام سويدية أن المدعي العام قرر عدم فتح تحقيق جنائي في تعليق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان في ستوكهولم، قائلا إنه لا يشكل أي عمل غير قانوني.
لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اختلف مع ذلك، قائلًا إن الاحتجاج يرقى إلى مستوى العنصرية وجرائم الكراهية.
وذكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني:
قرار النيابة (السويدية) بعدم التحقيق غير معقول على الإطلاق، كان هذا حادثا عنصريا يتكون من جرائم كراهية، ولذلك (قرار عدم الملاحقة والتحقيق) مخالف للقانون العالمي وجريمة بموجب القانون الدولي.
بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تخلت السويد وفنلندا عن سياساتهما الطويلة الأمد المتمثلة في عدم الانحياز العسكري
، وتقدمتا بطلب للانضمام إلى "الناتو" في مايو/ أيار. يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء الثلاثين على قبول الجارتين الشماليتين في الحلف العسكري.
ضغطت الحكومة التركية على فنلندا والسويد لقمع الأكراد المقيمين لديهما، والذين تتهمهم بصلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور والجماعات التي تعتبرها منظمات إرهابية، كما طلبت تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب.