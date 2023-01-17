https://sputnikarabic.ae/20230117/دعوة-فرنسية-لدول-أوروبا-لمواجهة-سياسات-واشنطن-الاقتصادية-1072391399.html

دعوة فرنسية لدول أوروبا لمواجهة سياسات واشنطن الاقتصادية

دعوة فرنسية لدول أوروبا لمواجهة سياسات واشنطن الاقتصادية

تتزعم فرنسا الدول الأوروبية في مواجهة السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، المتمثلة في قانون الحد من التضخم، والذي يلقي بظلاله على الاقتصاد الأوروبي. 17.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-17T14:32+0000

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دعوة فرنسية لدول أوروبا لمواجهة سياسات واشنطن الاقتصادية دعوة فرنسية لدول أوروبا لمواجهة سياسات واشنطن الاقتصادية

ودعا وزير المال الفرنسي برونو لومير، الدول الأوروبية إلى سياسة موحدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد، في مواجهة الإعانات الأمريكية، التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة.لكن يبقى الانقسام داخل الكتلة الأوروبية معرقلا أمام كيفية الرد على سياسات واشنطن، في ظل دعوات من باريس للرد بالمثل، وتطبيق خطة الدعم الكبيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.وذكر أن جميع الإجراءات المرافقة لتطبيق القانون تخالف قواعد منظمة التجارية الدولية في مقدمتها قانون التنافسية العادلة، مشيرًا إلى أن المخاوف تتمثل في أن تخوض التكتلات الاقتصادية العالمية تنافسا فيما بينها لزيادة وتيرة الدعم الحكومي للشركات الناشطة في الطاقة النظيفة.وأوضح أن التحول للطاقة النظيفة في ظل الأزمات الدولية لن يكون سريعا ويحتاج إلى سنوات طويلة للأسباب التقنية واللوجيستية والصناعية، في حين أن هناك مظاهرات في أوروبا تطالب بالعودة للفحم الحجري.وأوضح أن القانون يستهدف صناعة السيارات الأوروبية، وأن يتم تفضيل الصناعة الأمريكية عليها، ما يؤثر على قطاع الصناعة الأوروبية، معتبرًا أنها سياسة حمائية ولا تعكس روح الاقتصاد الحر.وأكدت أنه لا توجد استفادة من أي طرف خلال مشكلة اقتصادية والتي يواجهها العالم، مشيرةً إلى أن الأزمة ستتفاقم إلى ما هو أكبر مما حدث في عام 2008.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة"إعداد وتقديم: عبد الله حميد

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