https://sputnikarabic.ae/20230117/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-شرق-أوكرانيا-1072367406.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شرق أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شرق أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء، في عدة مناطق شرق أوكرانيا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T00:05+0000
2023-01-17T00:05+0000
2023-01-17T00:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، وكيروفوغراد في شرق أوكرانيا.كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه الروسية.يأتي ذلك في الوقتالذي أعلن فيه عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 بالمئة.وقال كليتشكو "نحن لا نتحدث عن انهيار.. لكنه يمكن أن يحدث في أي لحظة". مشيرا إلى أن الطقس في أوكرانيا بارد الآن، لذلك الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة، وأن الوضع حرج.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230116/إسقاط-طائرة-بدون-طيار-فوق-خليج-سيفاستوبول-1072324326.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شرق أوكرانيا
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء، في عدة مناطق شرق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، وكيروفوغراد
في شرق أوكرانيا.
كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه
الروسية.
يأتي ذلك في الوقتالذي أعلن فيه عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 بالمئة.
وقال كليتشكو "نحن لا نتحدث عن انهيار.. لكنه يمكن أن يحدث في أي لحظة". مشيرا إلى أن الطقس في أوكرانيا بارد الآن، لذلك الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة، وأن الوضع حرج.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.