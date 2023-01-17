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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230117/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-شرق-أوكرانيا-1072367406.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شرق أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شرق أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء، في عدة مناطق شرق أوكرانيا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T00:05+0000
2023-01-17T00:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، وكيروفوغراد في شرق أوكرانيا.كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه الروسية.يأتي ذلك في الوقتالذي أعلن فيه عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 بالمئة.وقال كليتشكو "نحن لا نتحدث عن انهيار.. لكنه يمكن أن يحدث في أي لحظة". مشيرا إلى أن الطقس في أوكرانيا بارد الآن، لذلك الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة، وأن الوضع حرج.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230116/إسقاط-طائرة-بدون-طيار-فوق-خليج-سيفاستوبول-1072324326.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شرق أوكرانيا

00:05 GMT 17.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء، في عدة مناطق شرق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، وكيروفوغراد في شرق أوكرانيا.
كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه الروسية.
يأتي ذلك في الوقتالذي أعلن فيه عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 بالمئة.
الأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر كوفروفيتس و إيفان غولوبيتس أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول
أمس, 00:03 GMT
وقال كليتشكو "نحن لا نتحدث عن انهيار.. لكنه يمكن أن يحدث في أي لحظة". مشيرا إلى أن الطقس في أوكرانيا بارد الآن، لذلك الحياة دون كهرباء والتدفئة شبه مستحيلة، وأن الوضع حرج.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:42 GMT
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