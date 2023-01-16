https://sputnikarabic.ae/20230116/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1072324505.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد. 16.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-16T00:23+0000
2023-01-16T00:23+0000
2023-01-16T00:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7af525a06f98684035d89c035e56a04b.jpg
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار بعد منتصف الليل بقليل في منطقتي كيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، إسقاط طائرة بدون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل المدينة الروسية في شبه جزيرة القرم.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وفي وقت سابق أمس الأحد، قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة بعد الضربات الصاروخية (الروسية) يوم السبت.كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230116/إسقاط-طائرة-بدون-طيار-فوق-خليج-سيفاستوبول-1072324326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_310691705a77bcfe682ae3c757a0d3aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار بعد منتصف الليل بقليل في منطقتي كيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك
، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، إسقاط طائرة بدون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل المدينة الروسية في شبه جزيرة القرم.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
وفي وقت سابق أمس الأحد، قال سيرجي كوفالينكو
، رئيس شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة بعد الضربات الصاروخية (الروسية) يوم السبت.
كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.