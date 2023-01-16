https://sputnikarabic.ae/20230116/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1072324505.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد. 16.01.2023, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

العالم

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار بعد منتصف الليل بقليل في منطقتي كيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، إسقاط طائرة بدون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل المدينة الروسية في شبه جزيرة القرم.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وفي وقت سابق أمس الأحد، قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة (Yasno DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في توليد الطاقة بعد الضربات الصاروخية (الروسية) يوم السبت.كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230116/إسقاط-طائرة-بدون-طيار-فوق-خليج-سيفاستوبول-1072324326.html

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