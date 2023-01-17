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https://sputnikarabic.ae/20230117/فايزر-تتعهد-ببيع-مزيد-من-الأدوية-بسعر-التكلفة-للدول-الفقيرة-1072404313.html
فايزر تتعهد ببيع مزيد من الأدوية بسعر التكلفة للدول الفقيرة
فايزر تتعهد ببيع مزيد من الأدوية بسعر التكلفة للدول الفقيرة
أعلنت شركة فايزر عملاق صناعة الأدوية، اليوم الثلاثاء، أنها ستوسع عدد الأدوية واللقاحات التي تبيعها على أساس غير ربحي إلى دول العالم الأكثر فقرا. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T20:22+0000
2023-01-17T20:22+0000
شركات أدوية
منتدى دافوس
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جاء هذا في إعلان صادر عن الشركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحسب "فرانس برس".وقالت الشركة إنها ستبدأ عرضا بسعر التكلفة إلى 45 دولة منخفضة الدخل، موضحةً أنه يشتمل على القائمة الشاملة للمنتجات التي لها حقوق عالمية.في مايو/ أيار، بدأت شركة الأدوية في تقديم 23 من أدويتها الحاصلة على براءة اختراع إلى دول فقيرة على أساس غير ربحي.قالت شركة فايزر إنها حاليا ستضيف الأدوية التي لم تحصل على براءة اختراع، ليصبح العدد الإجمالي للمنتجات المعروضة نحو 500 منتج.وهذه الخطوة هي جزء من مبادرة تعرف باسم "اتفاق من أجل عالم أكثر صحة"، أعلنت في دافوس، العام الماضي.قال ألبرت بورلا رئيس مجلس إدارة شركة فايزر ومديرها التنفيذي، في بيان: "أطلقنا الاتفاق للمساعدة في تقليل فجوة العجالة الصحية الواضحة في عالمنا".
https://sputnikarabic.ae/20221022/فايزر-تخطط-لزيادة-أسعار-جرعة-لقاح-كورونا-داخل-أمريكا-إلى-أربعة-أضعاف-في-2023-1069343144.html
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شركات أدوية, منتدى دافوس
شركات أدوية, منتدى دافوس

فايزر تتعهد ببيع مزيد من الأدوية بسعر التكلفة للدول الفقيرة

20:22 GMT 17.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصوراللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلنت شركة فايزر عملاق صناعة الأدوية، اليوم الثلاثاء، أنها ستوسع عدد الأدوية واللقاحات التي تبيعها على أساس غير ربحي إلى دول العالم الأكثر فقرا.
جاء هذا في إعلان صادر عن الشركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحسب "فرانس برس".
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وقالت الشركة إنها ستبدأ عرضا بسعر التكلفة إلى 45 دولة منخفضة الدخل، موضحةً أنه يشتمل على القائمة الشاملة للمنتجات التي لها حقوق عالمية.
في مايو/ أيار، بدأت شركة الأدوية في تقديم 23 من أدويتها الحاصلة على براءة اختراع إلى دول فقيرة على أساس غير ربحي.
قالت شركة فايزر إنها حاليا ستضيف الأدوية التي لم تحصل على براءة اختراع، ليصبح العدد الإجمالي للمنتجات المعروضة نحو 500 منتج.
وهذه الخطوة هي جزء من مبادرة تعرف باسم "اتفاق من أجل عالم أكثر صحة"، أعلنت في دافوس، العام الماضي.
قال ألبرت بورلا رئيس مجلس إدارة شركة فايزر ومديرها التنفيذي، في بيان: "أطلقنا الاتفاق للمساعدة في تقليل فجوة العجالة الصحية الواضحة في عالمنا".
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