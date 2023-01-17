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https://sputnikarabic.ae/20230117/كوريا-الجنوبية-تعلق-لأول-مرة-على-تصريحات-رئيسها-بأن-إيران-عدوة-للإمارات-1072370900.html
كوريا الجنوبية تعلق لأول مرة على تصريحات رئيسها بأن "إيران عدوة للإمارات"
كوريا الجنوبية تعلق لأول مرة على تصريحات رئيسها بأن "إيران عدوة للإمارات"
علقت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيسها يون سيوك-يول "بأن إيران هي عدوة الإمارات"، مؤكدة أن "لا علاقة بين هذا التصريح وعلاقة... 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T07:34+0000
2023-01-17T07:34+0000
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وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن أملها في عدم تفسير التصريح بصورة خاطئة، مؤكدة أن "تصريح الرئيس يون جاء ضمن كلمة تشجيعة للجنود الكوريين في الإمارات العربية المتحدة"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأضاف البيان أن "الدولة احتفظت بعلاقة الصداقة التعاونية مع إيران لفترة طويلة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1962م، وأن إرادة الحكومة ثابثة دون تغيير في تطوير العلاقات معها باستمرار".وأشارت الوزارة، إلى أنه "سبق أن أكدت على أن وحدة أخ المتمركزة في الإمارات هي وحدة عسكرية غير قتالية، حيث تقوم بمهمة تدريب الجنود الإماراتيين وحماية الكوريين في حالة طارئة، محاولة منها لإزالة سوء الفهم الذي قد ينجم حول دور الوحدة بسبب تصريح الرئيس".وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الاثنين، "تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، حيث وصف إيران بعدو للإمارات وشبهها بوضع كوريا الشمالية بالنسبة لبلاده".وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "نحقق في التصريحات التدخلية لرئيس كوريا الجنوبية بشأن العلاقات بين إيران والإمارات كدولتين جارتين وصديقتين، وننتظر توضيح وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بهذا الصدد".وأضاف البيان: أن "التصريحات التي نقلت عن الرئيس الكوري تشير إلى نقص كامل في المعرفة حول العلاقات التاريخية والودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول منطقة الخليج".وتابعت: "وزارة الخارجية تتابع بجدية المواقف الأخيرة لكوريا الجنوبية، وخاصة تصريحات رئيسها بشأن العلاقات بين إيران والإمارات والتي تفتقر إلى أدنى شرعية دبلوماسية".وزار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، القوات الخاصة الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات، وقال إن "إيران عدوة للإمارات كما أن كوريا الشمالية عدوة لسيئول".وقال يون: "أمن الوطن الشقيق هو أمننا. عدو الإمارات، أكثر دولها تهديدا، إيران، وعدونا كوريا الشمالية.. نحن في وضع مشابه للغاية مع الإمارات"، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230116/طهران-تنتقد-تصريحات-لرئيس-كوريا-الجنوبية-وصف-فيها-إيران-عدوا-للإمارات--1072364871.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم

كوريا الجنوبية تعلق لأول مرة على تصريحات رئيسها بأن "إيران عدوة للإمارات"

07:34 GMT 17.01.2023
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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علقت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيسها يون سيوك-يول "بأن إيران هي عدوة الإمارات"، مؤكدة أن "لا علاقة بين هذا التصريح وعلاقة الدولة بإيران".
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن أملها في عدم تفسير التصريح بصورة خاطئة، مؤكدة أن "تصريح الرئيس يون جاء ضمن كلمة تشجيعة للجنود الكوريين في الإمارات العربية المتحدة"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضاف البيان أن "الدولة احتفظت بعلاقة الصداقة التعاونية مع إيران لفترة طويلة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1962م، وأن إرادة الحكومة ثابثة دون تغيير في تطوير العلاقات معها باستمرار".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
طهران تنتقد تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية وصف فيها إيران عدوا للإمارات
أمس, 19:42 GMT
وأشارت الوزارة، إلى أنه "سبق أن أكدت على أن وحدة أخ المتمركزة في الإمارات هي وحدة عسكرية غير قتالية، حيث تقوم بمهمة تدريب الجنود الإماراتيين وحماية الكوريين في حالة طارئة، محاولة منها لإزالة سوء الفهم الذي قد ينجم حول دور الوحدة بسبب تصريح الرئيس".
وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الاثنين، "تصريحات لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، حيث وصف إيران بعدو للإمارات وشبهها بوضع كوريا الشمالية بالنسبة لبلاده".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "نحقق في التصريحات التدخلية لرئيس كوريا الجنوبية بشأن العلاقات بين إيران والإمارات كدولتين جارتين وصديقتين، وننتظر توضيح وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بهذا الصدد".
وأضاف البيان: أن "التصريحات التي نقلت عن الرئيس الكوري تشير إلى نقص كامل في المعرفة حول العلاقات التاريخية والودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول منطقة الخليج".
وتابعت: "وزارة الخارجية تتابع بجدية المواقف الأخيرة لكوريا الجنوبية، وخاصة تصريحات رئيسها بشأن العلاقات بين إيران والإمارات والتي تفتقر إلى أدنى شرعية دبلوماسية".
وزار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات، القوات الخاصة الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات، وقال إن "إيران عدوة للإمارات كما أن كوريا الشمالية عدوة لسيئول".
وقال يون: "أمن الوطن الشقيق هو أمننا. عدو الإمارات، أكثر دولها تهديدا، إيران، وعدونا كوريا الشمالية.. نحن في وضع مشابه للغاية مع الإمارات"، على حد قوله.
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