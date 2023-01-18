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https://sputnikarabic.ae/20230118/إعلام-حماس-تعتزم-خطف-جنود-إسرائيليين-لدفع-حكومة-نتنياهو-لعقد-صفقة-لتبادل-الأسرى--1072439376.html
إعلام: "حماس" تعتزم خطف جنود إسرائيليين لدفع حكومة نتنياهو لعقد صفقة لتبادل الأسرى
إعلام: "حماس" تعتزم خطف جنود إسرائيليين لدفع حكومة نتنياهو لعقد صفقة لتبادل الأسرى
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "خطة بديلة" وضعتها حركة حماس لدفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في مباحثات صفقة تبادل الأسرى. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T16:23+0000
2023-01-18T16:23+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه بموجب هذه الخطة، فإن الجناح العسكري لحماس سوف يضاعف جهوده لاختطاف جنود على الحدود مع قطاع غزة.وأشارت الهيئة إلى أن اثنين من المسؤولين الكبار في حركة حماس يقفان وراء هذه الخطة، وهما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، واللذين يوجدان حاليا في الخارج.وذكرت أن الخطة تنص على تنفيذ اختطاف خلال عملية عسكرية مفاجئة ومباشرة.وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال، يوم الثلاثاء، إن حركة "حماس" تحاول جذب الرأي العام الإسرائيلي ولفت الانتباه لتحريك صفقة لتبادل الأسرى.جاء هذا تعليقًا على نشر كتائب القسام، الذراع العسكري لـ "حماس" مقطع فيديو للإسرائيلي أبراهام منغيستو المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 8 سنوات.وعرضت كتائب "عز الدين القسام"، يوم الاثنين، رسالة مصوّرة للإسرائيلي أبراهام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، دعا فيها حكومته إلى العمل على الإفراج عنهوتحتفظ كتائب "عز الدين القسام"، بأربعة مواطنين إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم الجنديان شاؤول أرون وهدار غولدن والمدنيان أبراهام منغستو وهشام السيد.
https://sputnikarabic.ae/20230117/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-5-أشخاص-تسللوا-من-سوريا-1072400239.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: "حماس" تعتزم خطف جنود إسرائيليين لدفع حكومة نتنياهو لعقد صفقة لتبادل الأسرى

16:23 GMT 18.01.2023
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جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "خطة بديلة" وضعتها حركة حماس لدفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في مباحثات صفقة تبادل الأسرى.
وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه بموجب هذه الخطة، فإن الجناح العسكري لحماس سوف يضاعف جهوده لاختطاف جنود على الحدود مع قطاع غزة.
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وأشارت الهيئة إلى أن اثنين من المسؤولين الكبار في حركة حماس يقفان وراء هذه الخطة، وهما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، واللذين يوجدان حاليا في الخارج.
وذكرت أن الخطة تنص على تنفيذ اختطاف خلال عملية عسكرية مفاجئة ومباشرة.
وأشارت الهيئة أن تنفيذ هذه العمليات لن يكون في أيام تصعيد تكون فيها الأجهزة العسكرية الإسرائيلية في حالة تأهب.
وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال، يوم الثلاثاء، إن حركة "حماس" تحاول جذب الرأي العام الإسرائيلي ولفت الانتباه لتحريك صفقة لتبادل الأسرى.
جاء هذا تعليقًا على نشر كتائب القسام، الذراع العسكري لـ "حماس" مقطع فيديو للإسرائيلي أبراهام منغيستو المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 8 سنوات.
وعرضت كتائب "عز الدين القسام"، يوم الاثنين، رسالة مصوّرة للإسرائيلي أبراهام مانغستو، المحتجز لديها منذ عام 2014، دعا فيها حكومته إلى العمل على الإفراج عنه
وتحتفظ كتائب "عز الدين القسام"، بأربعة مواطنين إسرائيليين أسرى في قطاع غزة هم الجنديان شاؤول أرون وهدار غولدن والمدنيان أبراهام منغستو وهشام السيد.
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