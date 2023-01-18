https://sputnikarabic.ae/20230118/الحكومة-اليمنية-تنتقد-تقريراً-لـ-أوكسفام-بشأن-عمليات-التحالف-العربي-في-اليمن-1072408997.html

الحكومة اليمنية تنتقد تقريراً لـ "أوكسفام" بشأن عمليات التحالف العربي في اليمن

الحكومة اليمنية تنتقد تقريراً لـ "أوكسفام" بشأن عمليات التحالف العربي في اليمن

انتقدت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، تقريراً أصدرته منظمة "أوكسفام"، اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية، وصفته بالمنحاز لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بشأن عمليات... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T01:54+0000

2023-01-18T01:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عبر "تويتر"، إنه "يأسف للتقرير الصادر عن منظمة أوكسفام بخصوص الأوضاع في اليمن، الذي ساوى بين الدولة والمليشيا، وأغفل المسئولية المباشرة للحوثيين والنظام الإيراني عن تفجير الحرب التي خلفها الانقلاب على الدولة، وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار مادية وتهجير وتردي للأوضاع الإنسانية".وأضاف أن "التقرير تجاهل احتلال الحوثيين للمؤسسات الحكومية، ونهبهم الخزينة العامة وإيرادات الدولة، ووقف الرواتب، وتعطيل الخدمات الأساسية، وتدمير البنية التحتية، والاقتصاد الوطني، والتضييق على القطاع الخاص، وقصف المدن والقرى والأحياء السكنية، وموجة التهجير والتشريد، ومصادرة الحريات العامة".ورأى الوزير الإرياني أن "التقرير أغفل الإشارة للمسئولية الكاملة للحوثيين عن فرض القيود على تنقل المدنيين وتدفق المساعدات الإغاثية وحركة البضائع، باستمرارهم في قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات، وحصار تعز، وإفشال تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية برعاية أممية، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن"، على حد قوله.ودعا وزير الإعلام اليمني، منظمة "اوكسفام" الخيرية إلى "مراجعة تقريرها والاعتماد على مصادر محايدة، وتجنب الوقوع ضحية التضليل"، متهماً جماعة "أنصار الله" بـ "ممارسة جرائم تجنيد الأطفال واختطاف النساء والإعلاميين والصحفيين والحقوقيين، وإخفائهم قسراً"، معتبرا أن "ممارساتها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية"، وفق قوله.وكانت منظمة "أوكسفام" انتقدت في تقرير أصدرته، يوم الأربعاء الماضي، التحالف العربي بقيادة السعودية، على خلفية عملياته العسكرية في اليمن، واتهمته باتخاذ نمط من العنف ضد المدنيين في اليمن عبر الغارات الجوية بأسلحة مقدمة من بريطانيا وأميركا، ورأت أن "جميع أطراف الصراع لم تفعل ما يكفي لحماية أرواح المدنيين".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230117/أنصار-الله-تتهم-الجيش-السعودي-بقصف-أوقع-قتيلا-وجريحين-من-المدنيين-في-صعدة-1072408340.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي