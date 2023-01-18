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https://sputnikarabic.ae/20230118/الرئيس-الصربي-الغرب-غير-قادر-على-قبول-وجهات-النظر-الأخرى-1072444289.html
الرئيس الصربي: الغرب غير قادر على قبول وجهات النظر الأخرى
الرئيس الصربي: الغرب غير قادر على قبول وجهات النظر الأخرى
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن الغرب غير قادر على قبول وجهات النظر الأخرى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مهتمون فقط بفرض عقوبات على... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T17:58+0000
2023-01-18T17:58+0000
العالم
صربيا
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وأضاف فوتشيتش لـ "سبوتنيك": "الأمر فقط هو أنه لا أحد يريد أن يسمع أو يرى أن هناك وجهة نظر أخرى، الشيء الوحيد الذي يهمهم هو العقوبات، واستقلال كوسوفو، كل من يعارضهم هو خصمهم".وتابع الرئيس الصري: "أمامنا فترة حاسمة وواحدة من أصعب السنوات في تاريخنا الحديث بالمعنى الاقتصادي والسياسي".يذكر أن الرئيس الصربي أكد، في وقت سابق، أن الغرب سيطالب السلطات الصربية بالتوقيع على اتفاقية مع جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد بمجرد أن تدعم بلغراد العقوبات ضد روسيا.وأضاف فوتشيتش بأن بلغراد تتحمل ضغوطًا خارجية منذ حوالي 100 يوم، وترفض فرض عقوبات على روسيا، بينما يرفض الوعد بأي شيء بخصوص هذه القضية في المستقبل.واقترح الرئيس الصربي أن الأمر قد يتعلق بمنح بريشتينا عضوية في الأمم المتحدة دون أن تعترف بلغراد رسميا باستقلال الجمهورية التي نصبت نفسها بنفسها.
https://sputnikarabic.ae/20230108/فوتشيتش-إذا-فرضت-صربيا-عقوبات-على-روسيا-فسوف-يطالب-الغرب-على-الفور-بالاعتراف-بكوسوفو--1072043662.html
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العالم, صربيا
العالم, صربيا

الرئيس الصربي: الغرب غير قادر على قبول وجهات النظر الأخرى

17:58 GMT 18.01.2023
© AP Photo / Giannis Papanikosالرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Giannis Papanikos
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قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن الغرب غير قادر على قبول وجهات النظر الأخرى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مهتمون فقط بفرض عقوبات على روسيا واستقلال كوسوفو.
وأضاف فوتشيتش لـ "سبوتنيك": "الأمر فقط هو أنه لا أحد يريد أن يسمع أو يرى أن هناك وجهة نظر أخرى، الشيء الوحيد الذي يهمهم هو العقوبات، واستقلال كوسوفو، كل من يعارضهم هو خصمهم".
وتابع الرئيس الصري: "أمامنا فترة حاسمة وواحدة من أصعب السنوات في تاريخنا الحديث بالمعنى الاقتصادي والسياسي".
يذكر أن الرئيس الصربي أكد، في وقت سابق، أن الغرب سيطالب السلطات الصربية بالتوقيع على اتفاقية مع جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد بمجرد أن تدعم بلغراد العقوبات ضد روسيا.
وأضاف فوتشيتش بأن بلغراد تتحمل ضغوطًا خارجية منذ حوالي 100 يوم، وترفض فرض عقوبات على روسيا، بينما يرفض الوعد بأي شيء بخصوص هذه القضية في المستقبل.
رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
فوتشيتش: إذا فرضت صربيا عقوبات على روسيا سوف يتمادى الغرب ويطلب الاعتراف بكوسوفو
8 يناير, 11:38 GMT
واقترح الرئيس الصربي أن الأمر قد يتعلق بمنح بريشتينا عضوية في الأمم المتحدة دون أن تعترف بلغراد رسميا باستقلال الجمهورية التي نصبت نفسها بنفسها.
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