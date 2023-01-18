https://sputnikarabic.ae/20230118/الرئيس-الصربي-الغرب-غير-قادر-على-قبول-وجهات-النظر-الأخرى-1072444289.html

الرئيس الصربي: الغرب غير قادر على قبول وجهات النظر الأخرى

الرئيس الصربي: الغرب غير قادر على قبول وجهات النظر الأخرى

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن الغرب غير قادر على قبول وجهات النظر الأخرى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مهتمون فقط بفرض عقوبات على... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T17:58+0000

2023-01-18T17:58+0000

2023-01-18T17:58+0000

العالم

صربيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102556/48/1025564838_0:237:4512:2775_1920x0_80_0_0_c2926f752eb29e4d5c719058d0108505.jpg

وأضاف فوتشيتش لـ "سبوتنيك": "الأمر فقط هو أنه لا أحد يريد أن يسمع أو يرى أن هناك وجهة نظر أخرى، الشيء الوحيد الذي يهمهم هو العقوبات، واستقلال كوسوفو، كل من يعارضهم هو خصمهم".وتابع الرئيس الصري: "أمامنا فترة حاسمة وواحدة من أصعب السنوات في تاريخنا الحديث بالمعنى الاقتصادي والسياسي".يذكر أن الرئيس الصربي أكد، في وقت سابق، أن الغرب سيطالب السلطات الصربية بالتوقيع على اتفاقية مع جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد بمجرد أن تدعم بلغراد العقوبات ضد روسيا.وأضاف فوتشيتش بأن بلغراد تتحمل ضغوطًا خارجية منذ حوالي 100 يوم، وترفض فرض عقوبات على روسيا، بينما يرفض الوعد بأي شيء بخصوص هذه القضية في المستقبل.واقترح الرئيس الصربي أن الأمر قد يتعلق بمنح بريشتينا عضوية في الأمم المتحدة دون أن تعترف بلغراد رسميا باستقلال الجمهورية التي نصبت نفسها بنفسها.

https://sputnikarabic.ae/20230108/فوتشيتش-إذا-فرضت-صربيا-عقوبات-على-روسيا-فسوف-يطالب-الغرب-على-الفور-بالاعتراف-بكوسوفو--1072043662.html

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, صربيا