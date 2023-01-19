https://sputnikarabic.ae/20230119/بلاك-هوك-مروحية-أمريكية-توجه-ضربة-جديدة-لحلف-الناتو-1072452568.html
"بلاك هوك"... مروحية أمريكية توجه ضربة جديدة لحلف "الناتو"
"بلاك هوك"... مروحية أمريكية توجه ضربة جديدة لحلف "الناتو"
يصنف الجيش الأسترالي في المرتبة رقم 16 عالميا ويمتلك قوات جوية تصنف في المرتبة الـ30 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T08:23+0000
2023-01-19T08:23+0000
2023-01-19T08:23+0000
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وتضم القوات الجوية الأسترالية 108 مروحيات بينها 22 مروحية هجومية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ويسعى الجيش الأسترالي لتعزيز قوته الجوية بمروحيات جديدة من طراز "بلاك هوك" الأمريكية بعدما قرر إلغاء عقد للحصول على مروحيات فرنسية.ما هي قدرات "بلاك هوك"؟تصنف "بلاك هوك" ضمن المروحيات العسكرية متعددة المهام التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها دول أخرى، حسبما ذكر موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.ويمكن استخدام الطائرة في مهام قتالية وغير قتالية تشمل:وأنتجت الولايات المتحدة آلاف المروحيات من هذا النوع، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها تشمل طرازات أبرزها:وبحسب الموقع، فإن الجيش الأمريكي يستخدم أكثر من نصف ما تم إنتاجه من مروحيات "بلاك هوك".ما هي المواصفات الفنية لمروحية "بلاك هوك"؟ما هو تسليح "بلاك هوك"؟هل تتسبب "بلاك هوك" في أزمة جديدة بين حلفاء "الناتو"؟أعلنت أستراليا أمس الأربعاء، أنها ستتخلى عن الصفقة التي كان مقرر إبرامها مع باريس للحصول على مروحيات فرنسية، مشيرة إلى أنه سيتم استبدالها بصفقة مروحيات "بلاك هوك" الأمريكية.ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى تجدد الأزمة، التي عرفت بـ "أزمة الغواصات" 2021، بين حلفاء "الناتو" (واشنطن وباريس)، عندما قررت أستراليا التخلي عن الغواصات الفرنسية لصالح غواصات أمريكية.وسواء كانت المروحية الأمريكية التي تقرر أستراليا شراءها، فإن خسائر التحالف العسكري الذي تقوده أمريكا "الناتو" من هذا الأمر ستفوق أي مكاسب مادية يتم تحقيقها من وراء صفقة "بلاك هوك"، التي تقدر بـ 1.9 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220923/أمريكا-تبدأ-محادثات-لبناء-أول-مجموعة-غواصات-نووية-لصالح-أستراليا-1068161041.html
https://sputnikarabic.ae/20191023/أخطر-مروحية-هجومية-في-العالم-8-معلومات-عن-مروحية-كا-52-الروسية-1043225893.html
https://sputnikarabic.ae/20220905/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أقوى-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1067338954.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/بعد-الغواصات-أستراليا-تستبدل-مروحيات-فرنسية-بـبلاك-هوك-الأمريكية-1072420688.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , أستراليا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , أستراليا
"بلاك هوك"... مروحية أمريكية توجه ضربة جديدة لحلف "الناتو"
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يصنف الجيش الأسترالي في المرتبة رقم 16 عالميا ويمتلك قوات جوية تصنف في المرتبة الـ30 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم.
وتضم القوات الجوية الأسترالية 108 مروحيات بينها 22 مروحية هجومية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
23 سبتمبر 2022, 20:57 GMT
ويسعى الجيش الأسترالي لتعزيز قوته الجوية بمروحيات جديدة من طراز "بلاك هوك" الأمريكية بعدما قرر إلغاء عقد للحصول على مروحيات فرنسية.
ما هي قدرات "بلاك هوك"؟
تصنف "بلاك هوك" ضمن المروحيات العسكرية متعددة المهام التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها دول أخرى، حسبما ذكر موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.
23 أكتوبر 2019, 16:18 GMT
ويمكن استخدام الطائرة في مهام قتالية وغير قتالية تشمل:
نقل الجنود والقوات الخاصة.
إخلاء القوات من ساحات القتال.
الإسعاف الجوي ونقل الجرحى.
الدعم النيراني للقوات البرية.
قصف أهداف أرضية بالقنابل.
دوريات تأمين حماية الحدود.
المهام الإغاثية في وقت الكوارث.
وأنتجت الولايات المتحدة آلاف المروحيات من هذا النوع، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها تشمل طرازات أبرزها:
بلاك هوك "إتش - 60": يستخدمها الجيش الأمريكي ويوجد منها نسخ مطورة هي "يو إتش - 60 إم".
بلاك هوك "إس - 70": نسخة تصديرية يوجد منها إصدار محدث هو "إس - 70 آي".
وبحسب الموقع، فإن الجيش الأمريكي
يستخدم أكثر من نصف ما تم إنتاجه من مروحيات "بلاك هوك".
ما هي المواصفات الفنية لمروحية "بلاك هوك"؟
السرعة: 150 عقدة (نحو 370 كلم/ الساعة).
المدى: 320 ميل (نحو 570 كلم).
حمولة المروحية: يمكنها حمل 1.1 طن من العتاد العسكري أو 11 جنديا بكامل عتادهم.
ما هو تسليح "بلاك هوك"؟
نظام خارجي بـ 4 نقاط تعليق للأسلحة.
مدفع رشاش مزدوج عيار 7.62 ملم.
صواريخ "هيل فاير" مضادة للدبابات.
مدفع رشاش متعدد عيار 12.7 ملم.
أنظمة مضادة للألغام البرية.
هل تتسبب "بلاك هوك" في أزمة جديدة بين حلفاء "الناتو"؟
أعلنت أستراليا أمس الأربعاء، أنها ستتخلى عن الصفقة
التي كان مقرر إبرامها مع باريس للحصول على مروحيات فرنسية، مشيرة إلى أنه سيتم استبدالها بصفقة مروحيات "بلاك هوك" الأمريكية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى تجدد الأزمة، التي عرفت بـ "أزمة الغواصات" 2021، بين حلفاء "الناتو" (واشنطن وباريس)، عندما قررت أستراليا التخلي عن الغواصات الفرنسية لصالح غواصات أمريكية.
وسواء كانت المروحية الأمريكية التي تقرر أستراليا شراءها، فإن خسائر التحالف العسكري الذي تقوده أمريكا "الناتو" من هذا الأمر ستفوق أي مكاسب مادية يتم تحقيقها من وراء صفقة "بلاك هوك"، التي تقدر بـ 1.9 مليار دولار.