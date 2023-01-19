https://sputnikarabic.ae/20230119/بلاك-هوك-مروحية-أمريكية-توجه-ضربة-جديدة-لحلف-الناتو-1072452568.html

"بلاك هوك"... مروحية أمريكية توجه ضربة جديدة لحلف "الناتو"

"بلاك هوك"... مروحية أمريكية توجه ضربة جديدة لحلف "الناتو"

يصنف الجيش الأسترالي في المرتبة رقم 16 عالميا ويمتلك قوات جوية تصنف في المرتبة الـ30 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T08:23+0000

2023-01-19T08:23+0000

2023-01-19T08:23+0000

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وتضم القوات الجوية الأسترالية 108 مروحيات بينها 22 مروحية هجومية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ويسعى الجيش الأسترالي لتعزيز قوته الجوية بمروحيات جديدة من طراز "بلاك هوك" الأمريكية بعدما قرر إلغاء عقد للحصول على مروحيات فرنسية.ما هي قدرات "بلاك هوك"؟تصنف "بلاك هوك" ضمن المروحيات العسكرية متعددة المهام التي تطورها الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها دول أخرى، حسبما ذكر موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.ويمكن استخدام الطائرة في مهام قتالية وغير قتالية تشمل:وأنتجت الولايات المتحدة آلاف المروحيات من هذا النوع، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها تشمل طرازات أبرزها:وبحسب الموقع، فإن الجيش الأمريكي يستخدم أكثر من نصف ما تم إنتاجه من مروحيات "بلاك هوك".ما هي المواصفات الفنية لمروحية "بلاك هوك"؟ما هو تسليح "بلاك هوك"؟هل تتسبب "بلاك هوك" في أزمة جديدة بين حلفاء "الناتو"؟أعلنت أستراليا أمس الأربعاء، أنها ستتخلى عن الصفقة التي كان مقرر إبرامها مع باريس للحصول على مروحيات فرنسية، مشيرة إلى أنه سيتم استبدالها بصفقة مروحيات "بلاك هوك" الأمريكية.ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى تجدد الأزمة، التي عرفت بـ "أزمة الغواصات" 2021، بين حلفاء "الناتو" (واشنطن وباريس)، عندما قررت أستراليا التخلي عن الغواصات الفرنسية لصالح غواصات أمريكية.وسواء كانت المروحية الأمريكية التي تقرر أستراليا شراءها، فإن خسائر التحالف العسكري الذي تقوده أمريكا "الناتو" من هذا الأمر ستفوق أي مكاسب مادية يتم تحقيقها من وراء صفقة "بلاك هوك"، التي تقدر بـ 1.9 مليار دولار.

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https://sputnikarabic.ae/20191023/أخطر-مروحية-هجومية-في-العالم-8-معلومات-عن-مروحية-كا-52-الروسية-1043225893.html

https://sputnikarabic.ae/20220905/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أقوى-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1067338954.html

https://sputnikarabic.ae/20230118/بعد-الغواصات-أستراليا-تستبدل-مروحيات-فرنسية-بـبلاك-هوك-الأمريكية-1072420688.html

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