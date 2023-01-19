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https://sputnikarabic.ae/20230119/تبون-الجزائر-لن-تتجه-للاستدانة-من-صندوق-النقد-الدولي-1072479879.html
تبون: الجزائر لن تتجه للاستدانة من صندوق النقد الدولي
تبون: الجزائر لن تتجه للاستدانة من صندوق النقد الدولي
جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التأكيد على عدم توجه بلاده إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T15:35+0000
2023-01-19T15:35+0000
الجزائر
صندوق النقد الدولي
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الجزائر - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع حكومي مع قادة الولايات.وقال الرئيس الجزائري إن التوقعات التي أشارت إلى توجه الجزائر إلى صندوق النقد الدولي "خاطئة"، مضيفًا أن البلاد حققت نموا اقتصاديا بلغ 4.1%.وأضاف أن حكومته تمكنت من تقليص حجم الاستيراد إلى 38 مليار دولار، مؤكدًا على العمل في الوتيرة نفسها.تأتي تلك التصريحات بعدما أكد تبون، في وقت سابق، أن صندوق النقد الدولي يحاول تمهيد الطريق ودفع الجزائر نحو الاستدانة، مؤكدًا أن "الاستدانة بالنسبة لنا تعني الانتحار ولن نقدم عليها".
https://sputnikarabic.ae/20230119/مسؤول-أوروبي-تعلمت-الكثير-عن-الإسلام-في-جامع-الجزائر-فيديو-1072471745.html
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الجزائر, صندوق النقد الدولي
الجزائر, صندوق النقد الدولي

تبون: الجزائر لن تتجه للاستدانة من صندوق النقد الدولي

15:35 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
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جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التأكيد على عدم توجه بلاده إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض.
الجزائر - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع حكومي مع قادة الولايات.
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وقال الرئيس الجزائري إن التوقعات التي أشارت إلى توجه الجزائر إلى صندوق النقد الدولي "خاطئة"، مضيفًا أن البلاد حققت نموا اقتصاديا بلغ 4.1%.
وأضاف أن حكومته تمكنت من تقليص حجم الاستيراد إلى 38 مليار دولار، مؤكدًا على العمل في الوتيرة نفسها.
تأتي تلك التصريحات بعدما أكد تبون، في وقت سابق، أن صندوق النقد الدولي يحاول تمهيد الطريق ودفع الجزائر نحو الاستدانة، مؤكدًا أن "الاستدانة بالنسبة لنا تعني الانتحار ولن نقدم عليها".
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