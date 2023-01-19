https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-وزراء-بولندا-يصرح-أن-أمريكا-تستفيد-من-النزاع-في-أوكرانيا-بعكس-أوروبا-1072485429.html
رئيس وزراء بولندا يصرح أن أمريكا تستفيد من النزاع في أوكرانيا بعكس أوروبا
رئيس وزراء بولندا يصرح أن أمريكا تستفيد من النزاع في أوكرانيا بعكس أوروبا
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي للصحفيين أن الوضع في أوكرانيا يهدد دول الاتحاد الأوروبي بمعزل عن الولايات المتحدة بركود اقتصادي. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T18:52+0000
2023-01-19T18:52+0000
2023-01-19T18:52+0000
بولندا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0d/1046820305_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_fde83074479a042010f7e4c283b36832.jpg
وأضاف مورافيتسكي: "الإرهاق ينتقل إلى الأسئلة المطروحة بشكل متزايد حول متى ستنتهي هذه الحرب وماذا ستعنيه لمجتمعات واقتصادات الدول الغربية من وجهة نظر اقتصادية، إذا لم تنته الحرب قبل نهاية هذا العام واستمرت لفترة أطول، أعتقد أن الاقتصاد سينتقل إلى توقعات أخرى أقل للنمو على الأقل وإلى تعميق الركود في منطقة اليورو".ونوه مورافيتسكي إلى أنه "في العواصم الأوروبية، الخوف من تعميق الركود يثير بشكل متزايد أسئلة حول استقرار الوضع في أوكرانيا".واختتم حديثه، قائلاً: "أنا شخصيًا أود أن أعرف ذلك، ولكن للأسف تحتاج إلى إعداد نفسك للصراع على المدى الطويل".
https://sputnikarabic.ae/20230112/إعلام-بولندا-ستطالب-بضم-مقاطعات-من-أوكرانيا-الغربية-إليها-مقابل-المساعدة-العسكرية-لكييف-1072184972.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0d/1046820305_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_a67d901c2c5638dce533697eb88d681b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء بولندا يصرح أن أمريكا تستفيد من النزاع في أوكرانيا بعكس أوروبا
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي للصحفيين أن الوضع في أوكرانيا يهدد دول الاتحاد الأوروبي بمعزل عن الولايات المتحدة بركود اقتصادي.
وأضاف مورافيتسكي: "الإرهاق ينتقل إلى الأسئلة المطروحة بشكل متزايد حول متى ستنتهي هذه الحرب وماذا ستعنيه لمجتمعات واقتصادات الدول الغربية من وجهة نظر اقتصادية، إذا لم تنته الحرب قبل نهاية هذا العام واستمرت لفترة أطول، أعتقد أن الاقتصاد سينتقل إلى توقعات أخرى أقل للنمو على الأقل وإلى تعميق الركود في منطقة اليورو".
في الوقت نفسه، يُعتقد أن الولايات المتحدة ستستفيد في هذا السياق، فيبدو أنها ستحقق نموًا جيدًا يبلغ نحو 2% هذا العام، وتؤثر هذه الحرب عليهم بدرجة أقل لأنهم مستقلون عن الطاقة بفضل الغاز الصخري والنفط الصخري الذي يبلغ إنتاجه ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميًا، ونتيجة لذلك، لن يشعروا بتبعات النزاع العسكري مثل أوروبا الغربية.
ونوه مورافيتسكي إلى أنه "في العواصم الأوروبية، الخوف من تعميق الركود يثير بشكل متزايد أسئلة حول استقرار الوضع في أوكرانيا".
من الرائج أن نرى الخوف من أن الركود قد يكون أقوى، أو أعمق، وهناك أيضًا خوف من أن الركود قد يكون طويل الأجل، وبالتالي، بقدر ما يتحلى الكرملين بالصبر، بقد ما يتبادر السؤال إلى الأذهان حول نهاية هذه الحرب.
واختتم حديثه، قائلاً: "أنا شخصيًا أود أن أعرف ذلك، ولكن للأسف تحتاج إلى إعداد نفسك
للصراع على المدى الطويل".