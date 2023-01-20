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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/رئيس-المجلس-الأوروبي-أصبح-من-الصعب-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1072491609.html
رئيس المجلس الأوروبي: أصبح من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا
رئيس المجلس الأوروبي: أصبح من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه أصبح من الأصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T03:42+0000
2023-01-20T03:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. ونقلت بلومبرغ عن ميشيل قوله للصحفيين خلال رحلة إلى كييف "كل المباحثات بشأن العقوبات على روسيا أصبحت أصعب بكثير من المباحثات السابقة."في الوقت نفسه، أضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الصعوبات، سيواصل النظر في حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا.وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، عزم الاتحاد الأوروبي تقديم الحزمة العاشرة من العقوبات ضد موسكو.من جانبه، أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الدوما "مجلس النواب" الروسي، مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا.وأشارت قاعدة بيانات الدوما إلى أن الرئيس الروسي أحال الوثيقة و"تم يوم الثلاثاء، تسجيل مشروع قانون "بشأن إنهاء المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا المبرمة مع روسيا".ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توترا، حيث اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس المجلس الأوروبي: أصبح من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا

03:42 GMT 20.01.2023
© AP Photo / Aris Oikonomouرئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين
رئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Aris Oikonomou
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه أصبح من الأصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا.
سبوتنيك. ونقلت بلومبرغ عن ميشيل قوله للصحفيين خلال رحلة إلى كييف "كل المباحثات بشأن العقوبات على روسيا أصبحت أصعب بكثير من المباحثات السابقة."
في الوقت نفسه، أضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الصعوبات، سيواصل النظر في حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
18 يناير, 13:35 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، عزم الاتحاد الأوروبي تقديم الحزمة العاشرة من العقوبات ضد موسكو.
من جانبه، أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الدوما "مجلس النواب" الروسي، مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا.
وأشارت قاعدة بيانات الدوما إلى أن الرئيس الروسي أحال الوثيقة و"تم يوم الثلاثاء، تسجيل مشروع قانون "بشأن إنهاء المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا المبرمة مع روسيا".
ويأتي ذلك بينما تمر العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية في أكثر مراحلها توترا، حيث اتخذت حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:10 GMT
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