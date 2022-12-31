https://sputnikarabic.ae/20221231/بوتين-الغرب-كذب-على-العالم-واستخدم-أوكرانيا-لتقسيم-روسيا-وإضعافها-وهو-ما-لن-نسمح-به-1071791935.html

بوتين: الغرب كذب على العالم واستخدم أوكرانيا لتقسيم روسيا وإضعافها وهو ما لن نسمح به

بوتين: الغرب كذب على العالم واستخدم أوكرانيا لتقسيم روسيا وإضعافها وهو ما لن نسمح به

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الغرب كذب على روسيا والعالم، كما أنهم شجعوا النازيين الجدد للقيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين في دونباس... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T12:46+0000

2022-12-31T12:46+0000

2022-12-31T12:46+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي - سبوتنيك. وقال بوتين، في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد في الشرق الأقصى الروسي: "أكدت النخب الغربية لنا لعدة سنوات، كذبا، نواياها السلمية بما في ذلك حل النزاع في دونباس، ولكن في الواقع شجعوا النازيين الجدد للقيام بأعمال إرهابية عسكرية وعلنية ضد المدنيين في جمهوريات دونباس الشعبية".وأضاف بوتين: "الغرب كذب بشأن السلام، لكنه كان يستعد للعدوان، واليوم ليس من المحرج الاعتراف بذلك"، مشددًا: "النخبة الغربية تستخدم أوكرانيا وشعبها باستخفاف لإضعاف روسيا وتقسيمها، لكننا لم نسمح لأي شخص بفعل ذلك ولن نسمح بذلك".وتابع بوتين: "الروس أظهروا الشجاعة والكرامة وساندوا القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا"، منوهًا: "سنتغلب معا على جميع الصعوبات وننقذ بلدنا ليظل عظيمًا ومستقلا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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روسيا, فلاديمير بوتين