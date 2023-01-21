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https://sputnikarabic.ae/20230121/اشتية-يطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-الجرائم-الإسرائيلية-بحق-الشعب-الفلسطيني-1072550202.html
اشتية يطالب الأمم المتحدة بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
اشتية يطالب الأمم المتحدة بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T16:45+0000
2023-01-21T16:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن اشتية أن سلطات الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن تلك الجرائم.وأشار إلى أن آخر ضحايا هذه الجرائم هي مقتل طارق عودة يوسف معالي (42 عاما) من كفر نعمة شمال غرب رام الله، الذي ارتقى صباح اليوم، برصاص مستوطن.وتقدم اشتية إلى والدي معالي وعائلته وأهالي قريته؛ بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.وطالبت الخارجية الفلسطينية، "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي ضد الشعبنا"، كما طالبت "محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم".
https://sputnikarabic.ae/20230121/إسرائيل-توقف-مؤقتا-استخدام-طائرة-تجسس-بدون-طيار-بعد-سلسلة-حوادث-1072547565.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

اشتية يطالب الأمم المتحدة بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

16:45 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / PHIL NOBLE
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن اشتية أن سلطات الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن تلك الجرائم.
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14:58 GMT
وأشار إلى أن آخر ضحايا هذه الجرائم هي مقتل طارق عودة يوسف معالي (42 عاما) من كفر نعمة شمال غرب رام الله، الذي ارتقى صباح اليوم، برصاص مستوطن.
وتقدم اشتية إلى والدي معالي وعائلته وأهالي قريته؛ بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي ضد الشعبنا"، كما طالبت "محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم".
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