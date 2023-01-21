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https://sputnikarabic.ae/20230121/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يزور-إيران-1072549539.html
رئيس مجلس الدوما الروسي يزور إيران
رئيس مجلس الدوما الروسي يزور إيران
قال مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني محمود صديقيان، لوكالة "سبوتنيك" إنه في 23 يناير/ كانون الثاني، من المتوقع أن يزور رئيس مجلس الدوما الروسي... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T15:50+0000
2023-01-21T15:50+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
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وقال صديقيان إن "رئيس دوما الدولة في روسيا الاتحادية سيزور إيران بعد غد الاثنين على رأس وفد من البرلمان الروسي".وأشار إلى أن فولودين سيلتقي في طهران مع رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف وعدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين، لبحث قضايا تسريع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وإيران، بما في ذلك مجالات العبور والاستثمار والطاقة، وكذلك مناقشة المساعدة لأنشطة رجال الأعمال من البلدين.وبحسب السياسي الإيراني، فإن اجتماع اللجنة العليا للتعاون البرلماني بين إيران وروسيا الاتحادية سيعقد أيضا في إطار الزيارة إلى طهران.وأعلن محمود صديقيان مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيزور طهران في أقرب وقت.وأفاد صديقيان بأن الطرف الإيراني لديه خطة لبرنامج زيارة فولودين.
https://sputnikarabic.ae/20230102/فولودين-يجب-أن-يكون-2023-عام-انتصار-روسيا-1071841686.html
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أخبار إيران
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روسيا, إيران, أخبار إيران
روسيا, إيران, أخبار إيران

رئيس مجلس الدوما الروسي يزور إيران

15:50 GMT 21.01.2023
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Sputnik . Алексей Даничев
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قال مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني محمود صديقيان، لوكالة "سبوتنيك" إنه في 23 يناير/ كانون الثاني، من المتوقع أن يزور رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين طهران، حيث يعتزم مناقشة الاتفاقات بين موسكو وطهران في مجال النقل والطاقة والاستثمار.
وقال صديقيان إن "رئيس دوما الدولة في روسيا الاتحادية سيزور إيران بعد غد الاثنين على رأس وفد من البرلمان الروسي".
وأشار إلى أن فولودين سيلتقي في طهران مع رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف وعدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين، لبحث قضايا تسريع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وإيران، بما في ذلك مجالات العبور والاستثمار والطاقة، وكذلك مناقشة المساعدة لأنشطة رجال الأعمال من البلدين.
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
فولودين: يجب أن يكون 2023 عام انتصار روسيا
2 يناير, 07:53 GMT
وبحسب السياسي الإيراني، فإن اجتماع اللجنة العليا للتعاون البرلماني بين إيران وروسيا الاتحادية سيعقد أيضا في إطار الزيارة إلى طهران.
وأعلن محمود صديقيان مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيزور طهران في أقرب وقت.
وأفاد صديقيان بأن الطرف الإيراني لديه خطة لبرنامج زيارة فولودين.
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