https://sputnikarabic.ae/20230121/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يزور-إيران-1072549539.html

رئيس مجلس الدوما الروسي يزور إيران

رئيس مجلس الدوما الروسي يزور إيران

قال مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني محمود صديقيان، لوكالة "سبوتنيك" إنه في 23 يناير/ كانون الثاني، من المتوقع أن يزور رئيس مجلس الدوما الروسي... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T15:50+0000

2023-01-21T15:50+0000

2023-01-21T15:50+0000

روسيا

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_460073c8af677fdffc160c7b616233e2.jpg

وقال صديقيان إن "رئيس دوما الدولة في روسيا الاتحادية سيزور إيران بعد غد الاثنين على رأس وفد من البرلمان الروسي".وأشار إلى أن فولودين سيلتقي في طهران مع رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف وعدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين، لبحث قضايا تسريع تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وإيران، بما في ذلك مجالات العبور والاستثمار والطاقة، وكذلك مناقشة المساعدة لأنشطة رجال الأعمال من البلدين.وبحسب السياسي الإيراني، فإن اجتماع اللجنة العليا للتعاون البرلماني بين إيران وروسيا الاتحادية سيعقد أيضا في إطار الزيارة إلى طهران.وأعلن محمود صديقيان مدير قسم العلاقات العامة في البرلمان الإيراني في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيزور طهران في أقرب وقت.وأفاد صديقيان بأن الطرف الإيراني لديه خطة لبرنامج زيارة فولودين.

https://sputnikarabic.ae/20230102/فولودين-يجب-أن-يكون-2023-عام-انتصار-روسيا-1071841686.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, أخبار إيران