https://sputnikarabic.ae/20230122/إيلون-ماسك-توفير-نسخة-من-تويتر-خالية-من-الإعلانات-لكن-باشتراك-أعلى-1072573924.html

إيلون ماسك: توفير نسخة من "تويتر" خالية من الإعلانات لكن باشتراك أعلى

إيلون ماسك: توفير نسخة من "تويتر" خالية من الإعلانات لكن باشتراك أعلى

أعلن الملياردير، إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" الأمريكية، عن توفير نسخة من منصة التغريدات خالية من الإعلانات.‏ 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T13:35+0000

2023-01-22T13:35+0000

2023-01-22T13:37+0000

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إيلون ماسك

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وأوضح ماسك، أمس السبت، أنه اتخذ القرار من أجل معالجة الإعلانات المتكررة على "تويتر"، قائلا: "الإعلانات على "تويتر" متكررة بشكل كبير جدا، وسيتم اتخاذ خطوات لمعالجة قضية الإعلانات المتكررة خلال الأسابيع المقبلة".لكن لفت ماسك إلى أن من يرغب في الحصول على نسخة "تويتر" خالية من الإعلانات سيكون عليه دفع اشتراك شهري أعلى.وتمثل الخطوة الجديدة تغييرا جذريا في نموذج الأعمال من "تويتر"، التي اعتمدت حتى الآن على الإعلانات المستهدفة لتحقيق الإيرادات، قبل أن تطرح خدمة الاشتراك المدفوع "تويتر بلو" في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وسبق أن أكد إيلون ماسك أن استراتيجيته في "تويتر" تتمثل في خفض التكاليف بشكل كبير، مع زيادة الإيرادات، وأشار إلى أن خدمة الاشتراك الجديدة "تويتر بلو"، والتي تمنح المستخدمين "علامة التوثيق الزرقاء" إلى حساباتهم مقابل رسوم مالية، ستساعد في الوصول إلى هذا الهدف.وتبلغ تكلفة خدمة "تويتر بلو" 11 دولارا أمريكيا شهريا داخل أمريكا، وهي متاحة على تطبيق "تويتر" على هواتف "آيفون" و"أندرويد".بينما تتوفر اشتراكات "تويتر بلو" في نسخة "تويتر" على شبكة الإنترنت بسعر أقل، هو 8 دولارات أمريكية شهريا، أو بسعر مخفض هو 84 دولارا أمريكيا سنويا.وتتوفر خدمة "تويتر بلو" حاليا في أمريكا، وكندا، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وأستراليا، واليابان.وشهد موقع "تويتر" بقيادة إيلون ماسك حالة من الفوضى، بعد أن قام بعميلة تسريح جماعي للموظفين، وإعادة الحسابات المحظورة، وإيقاف الصحفيين الذين ينتقدون الملياردير المولود في جنوب أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230121/إيلون-ماسك-يطيح-بـ80-من-موظفي-تويتر-1072542722.html

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