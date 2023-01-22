عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230122/كوريا-الجنوبية-تكافئ-مواطنيها-ماليا-مقابل-شرب-القهوة-في-أكواب-قابلة-لإعادة-الاستخدام-1072562502.html
كوريا الجنوبية تكافئ مواطنيها ماليا مقابل شرب القهوة في أكواب قابلة لإعادة الاستخدام
كوريا الجنوبية تكافئ مواطنيها ماليا مقابل شرب القهوة في أكواب قابلة لإعادة الاستخدام
قررت حكومة كوريا الجنوبية مكافأة مواطنيها مقابل موافقتهم على شرب القهوة داخل المقاهي في أكواب ‏قابلة لإعادة الاستخدام.‏ 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T06:17+0000
2023-01-22T06:20+0000
مجتمع
منوعات
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102433/42/1024334256_0:29:1920:1109_1920x0_80_0_0_de38d6d9ae41f0d2eaa0b33a56cc796e.jpg
أعلنت وزارة البيئة في سيئول، اليوم الأحد، أن المستهلكين سيحصلون على 300 وون (0.24 دولار أمريكي) في شكل نقاط قابلة للصرف، مقابل كل مشروب يشترونه في كوب قابل لإعادة الاستخدام في المقاهي، في برنامج جديد للحد من النفايات، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وبموجب البرنامج، سيتم دفع نقاط "الحياد الكربوني" (300 وون)، عندما يشتري المستهلكون مشروبا إما في كوبهم الشخصي، أو عند إرجاعهم أكوابا قابلة لإعادة الاستخدام للوجبات الجاهزة، التي تقدمها المقاهي.وتتوافر الميزة في متاجر 4 سلاسل مقاهي مشاركة، منها "ستاربكس"، ومن الممكن تحويل النقاط المكتسبة إلى نقود، أو إنفاقها في المقاهي.وهناك حد أقصى لنقاط "الحياد الكربوني" المستحقة شهريا، هو 70000 وون، وتوفر وزارة البيئة الكورية الجنوبية رابطا إلكترونيا لمن يرغب في الانضمام إلى البرنامج.كما أشارت الوزارة إلى أنه بموجب البرنامج، سيتم دفع ما يصل إلى 2000 وون من النقاط على مجموعة من الاستهلاك الصديقة للبيئة، مثل شراء الطعام في حاويات شخصية، أو استئجار سيارات خالية من الانبعاثات، أو إعادة الهواتف الذكية المستعملة.
https://sputnikarabic.ae/20221222/دراسة-تناول-فنجانين-أو-أكثر-من-القهوة-يوميا-يسبب-الوفاة-لمرضى-الضغط-المرتفع-1071494043.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102433/42/1024334256_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_332997454e5e1f14ed7982963b8b424f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, كوريا الجنوبية
منوعات, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تكافئ مواطنيها ماليا مقابل شرب القهوة في أكواب قابلة لإعادة الاستخدام

06:17 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 06:20 GMT 22.01.2023)
CC0 / Pixabay / قهوة
قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
قهوة
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
قررت حكومة كوريا الجنوبية مكافأة مواطنيها مقابل موافقتهم على شرب القهوة داخل المقاهي في أكواب ‏قابلة لإعادة الاستخدام.‏
أعلنت وزارة البيئة في سيئول، اليوم الأحد، أن المستهلكين سيحصلون على 300 وون (0.24 دولار أمريكي) في شكل نقاط قابلة للصرف، مقابل كل مشروب يشترونه في كوب قابل لإعادة الاستخدام في المقاهي، في برنامج جديد للحد من النفايات، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وبموجب البرنامج، سيتم دفع نقاط "الحياد الكربوني" (300 وون)، عندما يشتري المستهلكون مشروبا إما في كوبهم الشخصي، أو عند إرجاعهم أكوابا قابلة لإعادة الاستخدام للوجبات الجاهزة، التي تقدمها المقاهي.
ماكينة إعداد القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
مجتمع
دراسة: تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا يسبب الوفاة لمرضى الضغط المرتفع
22 ديسمبر 2022, 14:53 GMT
وتتوافر الميزة في متاجر 4 سلاسل مقاهي مشاركة، منها "ستاربكس"، ومن الممكن تحويل النقاط المكتسبة إلى نقود، أو إنفاقها في المقاهي.
وهناك حد أقصى لنقاط "الحياد الكربوني" المستحقة شهريا، هو 70000 وون، وتوفر وزارة البيئة الكورية الجنوبية رابطا إلكترونيا لمن يرغب في الانضمام إلى البرنامج.
كما أشارت الوزارة إلى أنه بموجب البرنامج، سيتم دفع ما يصل إلى 2000 وون من النقاط على مجموعة من الاستهلاك الصديقة للبيئة، مثل شراء الطعام في حاويات شخصية، أو استئجار سيارات خالية من الانبعاثات، أو إعادة الهواتف الذكية المستعملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала