https://sputnikarabic.ae/20230122/كوريا-الجنوبية-تكافئ-مواطنيها-ماليا-مقابل-شرب-القهوة-في-أكواب-قابلة-لإعادة-الاستخدام-1072562502.html
كوريا الجنوبية تكافئ مواطنيها ماليا مقابل شرب القهوة في أكواب قابلة لإعادة الاستخدام
كوريا الجنوبية تكافئ مواطنيها ماليا مقابل شرب القهوة في أكواب قابلة لإعادة الاستخدام
قررت حكومة كوريا الجنوبية مكافأة مواطنيها مقابل موافقتهم على شرب القهوة داخل المقاهي في أكواب قابلة لإعادة الاستخدام. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T06:17+0000
2023-01-22T06:17+0000
2023-01-22T06:20+0000
مجتمع
منوعات
كوريا الجنوبية
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أعلنت وزارة البيئة في سيئول، اليوم الأحد، أن المستهلكين سيحصلون على 300 وون (0.24 دولار أمريكي) في شكل نقاط قابلة للصرف، مقابل كل مشروب يشترونه في كوب قابل لإعادة الاستخدام في المقاهي، في برنامج جديد للحد من النفايات، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وبموجب البرنامج، سيتم دفع نقاط "الحياد الكربوني" (300 وون)، عندما يشتري المستهلكون مشروبا إما في كوبهم الشخصي، أو عند إرجاعهم أكوابا قابلة لإعادة الاستخدام للوجبات الجاهزة، التي تقدمها المقاهي.وتتوافر الميزة في متاجر 4 سلاسل مقاهي مشاركة، منها "ستاربكس"، ومن الممكن تحويل النقاط المكتسبة إلى نقود، أو إنفاقها في المقاهي.وهناك حد أقصى لنقاط "الحياد الكربوني" المستحقة شهريا، هو 70000 وون، وتوفر وزارة البيئة الكورية الجنوبية رابطا إلكترونيا لمن يرغب في الانضمام إلى البرنامج.كما أشارت الوزارة إلى أنه بموجب البرنامج، سيتم دفع ما يصل إلى 2000 وون من النقاط على مجموعة من الاستهلاك الصديقة للبيئة، مثل شراء الطعام في حاويات شخصية، أو استئجار سيارات خالية من الانبعاثات، أو إعادة الهواتف الذكية المستعملة.
https://sputnikarabic.ae/20221222/دراسة-تناول-فنجانين-أو-أكثر-من-القهوة-يوميا-يسبب-الوفاة-لمرضى-الضغط-المرتفع-1071494043.html
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منوعات, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تكافئ مواطنيها ماليا مقابل شرب القهوة في أكواب قابلة لإعادة الاستخدام
06:17 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 06:20 GMT 22.01.2023) تابعنا عبر
قررت حكومة كوريا الجنوبية مكافأة مواطنيها مقابل موافقتهم على شرب القهوة داخل المقاهي في أكواب قابلة لإعادة الاستخدام.
أعلنت وزارة البيئة في سيئول، اليوم الأحد، أن المستهلكين سيحصلون على 300 وون (0.24 دولار أمريكي) في شكل نقاط قابلة للصرف، مقابل كل مشروب يشترونه في كوب قابل لإعادة الاستخدام في المقاهي، في برنامج جديد للحد من النفايات، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وبموجب البرنامج، سيتم دفع نقاط "الحياد الكربوني" (300 وون)، عندما يشتري المستهلكون مشروبا إما في كوبهم الشخصي، أو عند إرجاعهم أكوابا قابلة لإعادة الاستخدام للوجبات الجاهزة، التي تقدمها المقاهي.
22 ديسمبر 2022, 14:53 GMT
وتتوافر الميزة في متاجر 4 سلاسل مقاهي مشاركة، منها "ستاربكس"، ومن الممكن تحويل النقاط المكتسبة إلى نقود، أو إنفاقها في المقاهي.
وهناك حد أقصى لنقاط "الحياد الكربوني" المستحقة شهريا، هو 70000 وون، وتوفر وزارة البيئة الكورية الجنوبية رابطا إلكترونيا لمن يرغب في الانضمام إلى البرنامج.
كما أشارت الوزارة إلى أنه بموجب البرنامج، سيتم دفع ما يصل إلى 2000 وون من النقاط على مجموعة من الاستهلاك الصديقة للبيئة، مثل شراء الطعام في حاويات شخصية، أو استئجار سيارات خالية من الانبعاثات، أو إعادة الهواتف الذكية المستعملة.