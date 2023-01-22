https://sputnikarabic.ae/20230122/مصرع-10-أشخاص-جراء-انهيار-مبنى-سكني-في-مدينة-حلب-شمالي-سوريا-1072564055.html
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في مدينة حلب شمالي سوريا
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في مدينة حلب شمالي سوريا
لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، نتيجة انهيار مبنى سكني في مدينة حلب السورية. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T07:49+0000
2023-01-22T07:49+0000
2023-01-22T07:49+0000
أخبار سوريا اليوم
مبنى سكني
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دمشق - سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عشرة أشخاص بينهم طفل لقوا مصرعهم جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، شمالي البلاد.وأوضح مصدر في قيادة شرطة المدينة، للوكالة الرسمية السورية، أن البناء يتكون من 5 طوابق وأن سبب الانهيار يعود لتسرب مياه إلى أساسات المبنى.كما أشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء لا تزال تعمل في موقع الحادث على انتشال المفقودين تحت الأنقاض.
https://sputnikarabic.ae/20221217/مقتل-6-أشخاص-بينهم-طفل-بحريق-في-مبنى-سكني-بالعاصمة-البيلاروسية-1071288126.html
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أخبار سوريا اليوم, مبنى سكني
أخبار سوريا اليوم, مبنى سكني
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في مدينة حلب شمالي سوريا
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لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، نتيجة انهيار مبنى سكني في مدينة حلب السورية.
دمشق - سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عشرة أشخاص بينهم طفل لقوا مصرعهم جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، شمالي البلاد.
17 ديسمبر 2022, 08:12 GMT
وأوضح مصدر في قيادة شرطة المدينة، للوكالة الرسمية السورية، أن البناء يتكون من 5 طوابق وأن سبب الانهيار يعود
لتسرب مياه إلى أساسات المبنى.
كما أشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء لا تزال تعمل في موقع الحادث على انتشال المفقودين تحت الأنقاض.