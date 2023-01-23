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https://sputnikarabic.ae/20230123/الرئيس-العراقي-أوضاعنا-الأمنية-تحسنت-عما-كانت-عليه-في-السابق-1072613239.html
الرئيس العراقي: أوضاعنا الأمنية تحسنت عما كانت عليه في السابق
الرئيس العراقي: أوضاعنا الأمنية تحسنت عما كانت عليه في السابق
اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الأوضاع الأمنية في بلاده تحسنت عن السابق. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:38+0000
2023-01-23T12:38+0000
أخبار العراق اليوم
الوضع الأمني في العراق
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جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، في أعقاب استقبال رشيد للسفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الرئيس العراقي إن: "الأوضاع الأمنية في العراق تحسنت عما كانت عليه في السابق".وذكر رشيد أنه لمس خلال زيارتيه إلى محافظتي البصرة ونينوى تقدما واضحا في الخدمات الضرورية.وأشار إلى أن مدينة البصرة في جنوب العراق احتضنت بنجاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.واعتبر أن هذا مؤشرا إيجابيا على أن الأوضاع تسير وفق ما تخطط الدولة.من جانبه عبر السفير الروسي عن رغبة موسكو في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/رئيس-الوزراء-العراقي-يقيل-محافظ-البنك-المركزي-1072593906.html
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أخبار العراق اليوم, الوضع الأمني في العراق
أخبار العراق اليوم, الوضع الأمني في العراق

الرئيس العراقي: أوضاعنا الأمنية تحسنت عما كانت عليه في السابق

12:38 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الأوضاع الأمنية في بلاده تحسنت عن السابق.
جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، في أعقاب استقبال رشيد للسفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال الرئيس العراقي إن: "الأوضاع الأمنية في العراق تحسنت عما كانت عليه في السابق".
وذكر رشيد أنه لمس خلال زيارتيه إلى محافظتي البصرة ونينوى تقدما واضحا في الخدمات الضرورية.
وأشار إلى أن مدينة البصرة في جنوب العراق احتضنت بنجاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.
واعتبر أن هذا مؤشرا إيجابيا على أن الأوضاع تسير وفق ما تخطط الدولة.
من جانبه عبر السفير الروسي عن رغبة موسكو في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين.
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