https://sputnikarabic.ae/20230123/روغوزين-لدينا-معلومات-مفصلة-عن-الأسلحة-المستخدمة-في-هجوم-دونيتسك-1072592761.html
روغوزين: لدينا معلومات مفصلة عن الأسلحة المستخدمة في هجوم دونيتسك
روغوزين: لدينا معلومات مفصلة عن الأسلحة المستخدمة في هجوم دونيتسك
قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن صور الأقمار الصناعية ساعدت في تحديد مدافع الهاوتزر... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T04:06+0000
2023-01-23T04:06+0000
2023-01-23T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميتري روغوزين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تعرض الفندق الذي كان يقيم فيه روغوزين ومجموعة من المستشارين العسكريين الروس في جمهورية دونيتسك للنيران. وأصيب مسؤول الفضاء السابق في العمود الفقري بشظية قذيفة، فيما قتل أحد المستشارين العسكريين." لدي أصدقاء وشركاء ورفاق جيدون منذ فترة عملي لمدة أربع سنوات في شركة روسكوسموس التابعة للدولة، لذلك طلبت خريطة دقيقة صورة التقطتها إحدى مركباتنا الفضائية في ذلك اليوم، ذلك المساء.. أعتقد ذلك لقد حددنا بالضبط السلاح الذي أطلقت منه الطلقة، والذي كان على المسافة والموقع الأمثل للإطلاق".وأضاف، "نواصل مراقبة هذا الطاقم القتالي (الأوكراني) الذي أطلق النار علينا وآمل عندما أعود، أن يتم العثور عليهم".منذ نوفمبر 2022، يرأس دميتري روغوزين مجموعة تفتيش من المستشارين العسكريين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تقدم الدعم الفني للوحدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230123/روغوزين-مقاتلو-دونيتسك-يستولون-على-محطات-اتصالات-أوكرانية-تعمل-بنظام-ستارلينك--1072592332.html
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دميتري روغوزين, روسيا, أخبار أوكرانيا
دميتري روغوزين, روسيا, أخبار أوكرانيا
روغوزين: لدينا معلومات مفصلة عن الأسلحة المستخدمة في هجوم دونيتسك
04:06 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 05:22 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن صور الأقمار الصناعية ساعدت في تحديد مدافع الهاوتزر التي هوجم منها في دونيتسك.
في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تعرض الفندق الذي كان يقيم فيه روغوزين ومجموعة من المستشارين العسكريين الروس في جمهورية دونيتسك للنيران. وأصيب مسؤول الفضاء السابق في العمود الفقري بشظية قذيفة، فيما قتل أحد المستشارين العسكريين.
" لدي أصدقاء وشركاء ورفاق جيدون منذ فترة عملي لمدة أربع سنوات في شركة روسكوسموس التابعة للدولة، لذلك طلبت خريطة دقيقة صورة التقطتها إحدى مركباتنا الفضائية في ذلك اليوم
، ذلك المساء.. أعتقد ذلك لقد حددنا بالضبط السلاح الذي أطلقت منه الطلقة، والذي كان على المسافة والموقع الأمثل للإطلاق".
وأضاف، "نواصل مراقبة هذا الطاقم القتالي (الأوكراني) الذي أطلق النار علينا وآمل عندما أعود، أن يتم العثور عليهم".
منذ نوفمبر 2022، يرأس دميتري روغوزين مجموعة تفتيش من المستشارين العسكريين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تقدم الدعم الفني للوحدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.