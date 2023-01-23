https://sputnikarabic.ae/20230123/سبق-أن-فكرت-في-الانتحار-لاعبة-التنس-السابقة-دوكيتش-ترد-على-إهانات-بشأن-وزنها-1072620607.html
لاعبة التنس السابقة دوكيتش ترد على إهانات بشأن وزنها
لاعبة التنس السابقة دوكيتش ترد على إهانات بشأن وزنها
تعرضت لاعبة كرة المضرب السابقة، الأسترالية يلينا دوكيتش، لإهانات "مثيرة للاشمئزاز" بشأن وزنها، أثناء عملها كمعلقة تلفزيونية، في بطولة أستراليا المفتوحة. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T14:39+0000
2023-01-23T14:39+0000
2023-01-23T14:52+0000
مجتمع
رياضة
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وقالت ابنة الـ39 عامًا التي وصلت إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي عام 2002 إن "الإهانات بشأن الجسد والسمنة خلال الـ24 ساعة الماضية كانت جنونية" وفقا لموقع "تليغراف".وصفت دوكيتش التي كشفت في حزيران/ يونيو الماضي أنها أوشكت على الانتحار من خلال رمي نفسها من الشرفة، الإساءات بأنها "شريرة ومثيرة للاشمئزاز"، مضيفة أن التعليقات "الأكثر تداولا كانت: ماذا حصل لها، إنها سمينة جدًا".وتابعت "سأقول لكم ما حصل، أجد سبيلا وأعيش وأقاتل. ولا يهم حقًا ما أفعله وما حدث لأن الحجم لا يجب أن يكون مهما".فازت دوكيتش بستة ألقاب فردية خلال مسيرتها الاحترافية ووصلت إلى الدور نصف النهائي في ويمبلدون عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20220930/لاعبا-تنس-يشتبكان-بدلا-من-التصافح-عقب-المباراة-فيديو-1068429211.html
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رياضة
لاعبة التنس السابقة دوكيتش ترد على إهانات بشأن وزنها
14:39 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 14:52 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
تعرضت لاعبة كرة المضرب السابقة، الأسترالية يلينا دوكيتش، لإهانات "مثيرة للاشمئزاز" بشأن وزنها، أثناء عملها كمعلقة تلفزيونية، في بطولة أستراليا المفتوحة.
وقالت ابنة الـ39 عامًا التي وصلت إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي عام 2002 إن "الإهانات بشأن الجسد والسمنة خلال الـ24 ساعة الماضية كانت جنونية" وفقا لموقع "تليغراف
".
وصفت دوكيتش التي كشفت في حزيران/ يونيو الماضي أنها أوشكت على الانتحار من خلال رمي نفسها من الشرفة، الإساءات بأنها "شريرة ومثيرة للاشمئزاز"، مضيفة أن التعليقات "الأكثر تداولا كانت: ماذا حصل لها، إنها سمينة جدًا".
30 سبتمبر 2022, 09:37 GMT
وتابعت "سأقول لكم ما حصل، أجد سبيلا وأعيش وأقاتل. ولا يهم حقًا ما أفعله وما حدث لأن الحجم لا يجب أن يكون مهما".
وتابعت "ما يهم هو إساءاتكم والتهكم والتشهير بالسمنة... بإمكاني وسوف أحصل على الشكل المناسب لنفسي ولصحتي، ولكن لن تصبحوا أشخاصًا أفضل. الوزن سيتغير ولكن الأشرار سيبقون أشرارا".
فازت دوكيتش بستة ألقاب فردية خلال مسيرتها الاحترافية ووصلت إلى الدور نصف النهائي في ويمبلدون عام 2000.