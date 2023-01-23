https://sputnikarabic.ae/20230123/شروط-رونالدو-وصديقته-الصعبة-تمنع-تعيين-طباخ-جديد-في-قصره-1072598332.html
شروط رونالدو وصديقته الصعبة تمنع تعيين طباخ جديد في قصره
شروط رونالدو وصديقته الصعبة تمنع تعيين طباخ جديد في قصره
يواجه النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مشكلة في إيجاد طباخ خاص به بعد انتقاله للمملكة العربية السعودية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T08:18+0000
2023-01-23T08:18+0000
2023-01-23T08:18+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072009214_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_7323b66d63afa907c9138b030f40b3e1.jpg
فبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن البرتغالي لم يستطع العثور على طباخ خاص به وبأسرته بعد انتقاله الى المملكة العربية السعودية، حيث ما زالت هذه الوظيفة شاغرة.هذا وكان رونالدو قد صرح في وقت سابق إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال صفقة انتقاله للنصر السعودي، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.جرى تقديم رونالدو لآلاف المشجعين في ملعب النصر "مرسول" في أجواء احتفالية على خلفية الألعاب النارية وآلات الدخان. سيلعب مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق في الدوري السعودي للمحترفين بعد رفض عروض من أوروبا وأمريكا الشمالية وخارجها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072009214_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7144be73d86e60e2cd66eb3e086839c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
شروط رونالدو وصديقته الصعبة تمنع تعيين طباخ جديد في قصره
تابعنا عبر
يواجه النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مشكلة في إيجاد طباخ خاص به بعد انتقاله للمملكة العربية السعودية.
فبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن البرتغالي لم يستطع العثور على طباخ خاص به وبأسرته بعد انتقاله الى المملكة العربية السعودية، حيث ما زالت هذه الوظيفة شاغرة.
وبحسب الصحيفة فإن وظيفة "الشيف" الذي سيحصل على 4500 يورو شهريا، لا تزال شاغرة بسبب متطلبات رونالدو وصديقته جورجينا، اللذان وضعا شروطا صارمة، حيث يتوجب على الطاهي أن يكون بارعاً في إعداد المأكولات البرتغالية الشعبية والتقليدية، بالإضافة إلى تحضير بعض المأكولات العالمية كالسوشي، وبراعته في الأطباق اليابانية التي تحبها شقيقاته.
هذا وكان رونالدو قد صرح في وقت سابق إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال صفقة انتقاله للنصر السعودي، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا
.
جرى تقديم رونالدو لآلاف المشجعين في ملعب النصر "مرسول" في أجواء احتفالية على خلفية الألعاب النارية وآلات الدخان. سيلعب مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق في الدوري السعودي للمحترفين
بعد رفض عروض من أوروبا وأمريكا الشمالية وخارجها.