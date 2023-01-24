https://sputnikarabic.ae/20230124/الخارجية-الأمريكية-لم-نقصد-التلميح-بتورط-روسيا-في-واقعة-حرق-القرآن-1072677563.html

الخارجية الأمريكية: لم نقصد التلميح بتورط روسيا في واقعة حرق القرآن

الخارجية الأمريكية: لم نقصد التلميح بتورط روسيا في واقعة حرق القرآن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء، إن لا وزارته لم تلمح بأن روسيا ربما تكون متورطة في واقعة حرق القرآن في السويد، بعد بيان... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T21:41+0000

2023-01-24T21:41+0000

2023-01-24T21:45+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

السويد

العالم

أخبار الدنمارك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0b/1048339049_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c336eb0495a6c129458fdf73428f41d7.jpg

واشنطن- سبوتنيك. في يوم السبت، أحرق السياسي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم. ويوم الاثنين، قال برايس إن هذا الفعل ربما كان محاولة متعمدة لتقويض المناقشات بين تركيا والسويد وفنلندا للانضمام إلى "الناتو".وقال برايس اليوم الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كان قد يعني هذا أن روسيا ربما مشاركة في الحادث: "لم أحاول أن أقترح ذلك". وأوضح أنه كان يقترح فقط أن الأفراد المشاركين في الواقعة قد لا يرغبون أن يروا السويد تنضم إلى "الناتو".أدانت وزارة الشؤون الخارجية الروسية الحادث وحثت السلطات على اتخاذ إجراءات ضد "المتطرفين" المعنيين. وقال برايس إنه على الرغم من أنه ومسؤولون آخرون في إدارة بايدن لا يدعمون حرق المصحف، فإنه تصرف "قانوني ولكنه مروع" مسموح به في الديمقراطيات الحرة.تجري السويد وفنلندا محادثات مع تركيا طلبا لموافقتها على انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، حيث يستدعي ذلك موافقة جميع الدول الأعضاء، لكن واقعة حرق نسخة القرآن أثارت توترا بين ستوكهولم وأنقرة، إذ قالت الأخيرة إنها "إهانة" ربما تعرقل جهود التحاق البلدين الشماليين بـ"الناتو".في وقت سابق اليوم، أفاد مصدر دبلوماسي تركي، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم تأجيل المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أجل غير مسمى، وذلك بناء على طلب أنقرة.

https://sputnikarabic.ae/20230123/أردوغان-ليس-على-السويد-انتظار-موافقتنا-على-عضويتها-بالناتو-بعد-حرق-نسخة-من-القرآن-1072626621.html

الولايات المتحدة الأمريكية

السويد

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, السويد, العالم, أخبار الدنمارك