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السعودية تدعو لنشر قيم الحوار ونبذ الكراهية والتطرف
السعودية تدعو لنشر قيم الحوار ونبذ الكراهية والتطرف
أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على موقفها الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T22:00+0000
2023-01-24T22:01+0000
أخبار السعودية اليوم
مجلس الوزراء السعودي
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جاء هذا خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وتابع المجلس المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدا على موقف السعودية الداعي لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.يأتي هذا بعد أيام من إقدام زعيم حزب "هارد ديل" اليميني المتطرف، راسموس بالودان، خلال مظاهرة نظمها بإذن من السلطات، على حرق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.وأكد بالودان عقب الحادثة أنه ينوي تنظيم مسيرة مماثلة أمام السفارة الروسية في ستوكهولم.وأثارت الحادثة غضباً عارماً بين أوساط المسلمين حول العالم، وإدانات عربية ودولية.
https://sputnikarabic.ae/20230123/السعودية-وتشاد-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتعزيز-التعاون-الدفاعي-بين-البلدين-1072627910.html
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أخبار السعودية اليوم, مجلس الوزراء السعودي
أخبار السعودية اليوم, مجلس الوزراء السعودي

السعودية تدعو لنشر قيم الحوار ونبذ الكراهية والتطرف

22:00 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 22:01 GMT 24.01.2023)
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على موقفها الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف.
جاء هذا خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
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أمس, 17:14 GMT
وتابع المجلس المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدا على موقف السعودية الداعي لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.
يأتي هذا بعد أيام من إقدام زعيم حزب "هارد ديل" اليميني المتطرف، راسموس بالودان، خلال مظاهرة نظمها بإذن من السلطات، على حرق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
وأكد بالودان عقب الحادثة أنه ينوي تنظيم مسيرة مماثلة أمام السفارة الروسية في ستوكهولم.
وأثارت الحادثة غضباً عارماً بين أوساط المسلمين حول العالم، وإدانات عربية ودولية.
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