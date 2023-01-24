https://sputnikarabic.ae/20230124/قناة-أمريكية--12-دولة-وافقت-على-إرسال-نحو-100-دبابة-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072647695.html
قناة أمريكية: 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا
قناة أمريكية: 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:03+0000
2023-01-24T11:03+0000
2023-01-24T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، أن بولندا وفنلندا بالفعل أعلنتا عن استعدادهما لنقل الدبابات إلى كييف.ووفقًا للمسؤول الأوكراني، فإن إسبانيا وهولندا والدنمارك تريد أيضًا تزويد أوكرانيا ببعض الدبابات. وفي وقت سابق، اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك، مضيفًا أن القرار الألماني بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "مسألة منفصلة".وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قناة أمريكية: 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وذكرت قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، أن بولندا وفنلندا بالفعل أعلنتا عن استعدادهما لنقل الدبابات إلى كييف.
ووفقًا للمسؤول الأوكراني، فإن إسبانيا وهولندا والدنمارك تريد أيضًا تزويد أوكرانيا ببعض الدبابات.
وفي وقت سابق، اعتبر
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك، مضيفًا أن القرار الألماني بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "مسألة منفصلة".
وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.