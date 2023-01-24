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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/قناة-أمريكية--12-دولة-وافقت-على-إرسال-نحو-100-دبابة-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072647695.html
قناة أمريكية: 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا
قناة أمريكية: 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:03+0000
2023-01-24T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، أن بولندا وفنلندا بالفعل أعلنتا عن استعدادهما لنقل الدبابات إلى كييف.ووفقًا للمسؤول الأوكراني، فإن إسبانيا وهولندا والدنمارك تريد أيضًا تزويد أوكرانيا ببعض الدبابات. وفي وقت سابق، اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك، مضيفًا أن القرار الألماني بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "مسألة منفصلة".وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.
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العالم
العالم

قناة أمريكية: 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا

11:03 GMT 24.01.2023
© flickr.com / US Army Europe Imagesدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© flickr.com / US Army Europe Images
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وذكرت قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، أن بولندا وفنلندا بالفعل أعلنتا عن استعدادهما لنقل الدبابات إلى كييف.
ووفقًا للمسؤول الأوكراني، فإن إسبانيا وهولندا والدنمارك تريد أيضًا تزويد أوكرانيا ببعض الدبابات.
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك، مضيفًا أن القرار الألماني بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "مسألة منفصلة".
وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.
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